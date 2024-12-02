Yalova'da yanan taksiyi itfaiye söndürdü
Yalova'da motor kısmından çıktığı düşünülen yangın nedeniyle alev alan taksi, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yalova'da motor kısmından çıktığı düşünülen yangın nedeniyle alev alan taksi, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Cengiz Koçal Caddesi İDO Feribot İskelesi önünde seyir halindeki taksinin motor kısmından dumanlar yükseldi.
Sürücünün fark ederek yolun kenarına çektiği taksiyi kısa sürede saran yangın, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Soğutma çalışması yapılan takside maddi hasar oluştu.
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