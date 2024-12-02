Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yalova Haberleri

        Yalova'da yanan taksiyi itfaiye söndürdü

        Yalova'da motor kısmından çıktığı düşünülen yangın nedeniyle alev alan taksi, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 11:21 Güncelleme: 02.12.2024 - 11:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yalova'da yanan taksiyi itfaiye söndürdü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yalova'da motor kısmından çıktığı düşünülen yangın nedeniyle alev alan taksi, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

        Cengiz Koçal Caddesi İDO Feribot İskelesi önünde seyir halindeki taksinin motor kısmından dumanlar yükseldi.

        Sürücünün fark ederek yolun kenarına çektiği taksiyi kısa sürede saran yangın, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

        Soğutma çalışması yapılan takside maddi hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        THY'yi yasa boğan kaza! Kaptan pilot can verdi!
        THY'yi yasa boğan kaza! Kaptan pilot can verdi!
        Ortadoğu'da gözler Suriye'ye çevrildi
        Ortadoğu'da gözler Suriye'ye çevrildi
        Çin'in çip endüstrisine yeni darbe
        Çin'in çip endüstrisine yeni darbe
        İşe giderken 5 kurşunla öldürüldü!
        İşe giderken 5 kurşunla öldürüldü!
        İşte Mourinho'nun Gaziantep 11'i!
        İşte Mourinho'nun Gaziantep 11'i!
        Sahte içkiden can kaybı yükseliyor!
        Sahte içkiden can kaybı yükseliyor!
        Putin Merkel'den özür diledi
        Putin Merkel'den özür diledi
        Silahlı saldırı düzenlediğine bin pişman oldu!
        Silahlı saldırı düzenlediğine bin pişman oldu!
        Penaltı var mıydı? Kart çıkmalı mıydı?
        Penaltı var mıydı? Kart çıkmalı mıydı?
        Trump'ın son tehdidi kimlere?
        Trump'ın son tehdidi kimlere?
        Sigorta fiyatları artacak
        Sigorta fiyatları artacak
        Yemek ücreti hesaplamasında değişiklik
        Yemek ücreti hesaplamasında değişiklik
        "Okan hoca macera arıyor"
        "Okan hoca macera arıyor"
        Biden, oğlu Hunter için af yetkisini kullandı
        Biden, oğlu Hunter için af yetkisini kullandı
        "Mindful" yemek hayatınızı kökten değiştirebilir!
        "Mindful" yemek hayatınızı kökten değiştirebilir!
        Evliliklerinde kriz var
        Evliliklerinde kriz var
        Rapor parasında tabanda eşitlik
        Rapor parasında tabanda eşitlik
        İdari yaptırım cezası uygulandı
        İdari yaptırım cezası uygulandı
        Tüm dünyada internet bağlantısı bir anda koparsa...
        Tüm dünyada internet bağlantısı bir anda koparsa...
        Sergen Yalçın noktayı koydu!
        Sergen Yalçın noktayı koydu!

        Benzer Haberler

        Yalovaspor Basketbol - Beşiktaş Fibabanka: 71-91
        Yalovaspor Basketbol - Beşiktaş Fibabanka: 71-91
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
        Yalova Valisi Kaya, kütüphanede çocuklarla bir araya geldi
        Yalova Valisi Kaya, kütüphanede çocuklarla bir araya geldi
        Savcı, eşini kayalıklardan itip, intihar izlenimi veren sanığa ağırlaştırıl...
        Savcı, eşini kayalıklardan itip, intihar izlenimi veren sanığa ağırlaştırıl...
        Yalova'da 70 bin makaron ele geçirildi
        Yalova'da 70 bin makaron ele geçirildi
        Yalova'da 167 çiftçiye 59 ton sera naylonu dağıtıldı
        Yalova'da 167 çiftçiye 59 ton sera naylonu dağıtıldı