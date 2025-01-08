Yalovaspor Basketbol'un başantrenörü Hakan Yavuz operasyon geçirdi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi takımlarından Yalovaspor Basketbol'un başantrenörü Hakan Yavuz'un başarılı bir operasyon geçirdiği bildirildi.

Yalovaspor Basketbol'un sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, bir süredir sağlık sorunları nedeniyle takımdan uzak kalan başantrenör Hakan Yavuz'un bir operasyon geçirdiği belirtildi.

Anjiyo olduğu öğrenilen Yavuz ile ilgili yapılan açıklamada, "Rahatsızlığı nedeniyle bir süredir takımımızla olamayan değerli başantrenörümüz Hakan Yavuz, bugün başarılı bir operasyon geçirmiştir. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi sunuyor, en kısa zamanda aramıza katılmasını ümit ediyoruz." ifadelerine yer verildi.