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        Yalova'da kaçak midye avcılığı yapan 7 kişiye 653 bin 294 lira ceza kesildi

        Yalova açıklarında 2 tekneyle yasa dışı midye avcılığı yaptığı tespit edilen 7 kişiye 653 bin 294 lira idari para cezası kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 14:58 Güncelleme: 09.01.2025 - 15:03
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        Yalova'da kaçak midye avcılığı yapan 7 kişiye 653 bin 294 lira ceza kesildi
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        Yalova açıklarında 2 tekneyle yasa dışı midye avcılığı yaptığı tespit edilen 7 kişiye 653 bin 294 lira idari para cezası kesildi.

        Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Yalova Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri, Altınova tersaneler bölgesi ile Yalova Ro-Ro Terminali Gümrüklü Saha'da yasa dışı su ürünleri avcılığı yapanlara operasyon düzenledi.

        İki tekneyle kaçak midye avcılığı yaptığı tespit edilen 7 kişiye toplam 653 bin 294 lira idari para cezası uygulandı. Yasa dışı avlanan midyeler denize geri bırakıldı.

        Midye avcılığında kullanılan tekneler ile üzerlerindeki ekipmanlara da el konuldu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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