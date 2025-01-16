Yalova'da ormanlık alanda araçlarında mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı
Yalova'nın Armutlu ilçesinde ormanlık alanda araçları çamura saplanan 2 kişi AFAD ve jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.
Yalova'nın Armutlu ilçesinde ormanlık alanda araçları çamura saplanan 2 kişi AFAD ve jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.
Armutlu ilçesine bağlı Hayriye köyü bölgesinde ormanlık alanda araçları çamura saplanan 2 kişi, 112 Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen AFAD ve jandarma ekipleri, çamura saplanan aracı ve içerisindeki 2 kişiyi kurtardı.
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