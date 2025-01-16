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        Yalova'da ormanlık alanda araçlarında mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

        Yalova'nın Armutlu ilçesinde ormanlık alanda araçları çamura saplanan 2 kişi AFAD ve jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 18:06 Güncelleme: 16.01.2025 - 18:06
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        Yalova'da ormanlık alanda araçlarında mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı
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        Yalova'nın Armutlu ilçesinde ormanlık alanda araçları çamura saplanan 2 kişi AFAD ve jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Armutlu ilçesine bağlı Hayriye köyü bölgesinde ormanlık alanda araçları çamura saplanan 2 kişi, 112 Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

        İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen AFAD ve jandarma ekipleri, çamura saplanan aracı ve içerisindeki 2 kişiyi kurtardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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