Yalova'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 8 zanlı tutuklandı

Şüphelilere ait ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 152 fişek, şarjör, dürbün ve 5 cep telefonu ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ile Yalova Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği (KİBA) ekipleri, Çiftlikköy ilçesi Taşköprü beldesinde bulunan Ro-Ro Gümrük Limanı üzerinden göçmen kaçakçılığı yapıldığı bilgisine ulaştı.

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