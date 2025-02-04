Yalova'da iş hanında çıkan yangın söndürüldü
Yalova'da iş hanının ikinci katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yalova'da iş hanının ikinci katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Sefabey Caddesi'ndeki iş hanının ikinci katında bulunan bir ofiste klimadan kaynaklığı öğrenilen yangın çıktı.
Dumanı fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin merdiven kullanarak müdahale ettiği yangın kontrol altına alınarak, söndürüldü.
Yangın sırasında dumandan etkilendikleri belirlenen 2 kişiye, sağlık ekipleri tarafından ambulansta müdahale edildi.
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