Yalova Valisi Kaya, Armutlu'da okul açılışlarına katıldı

Yalova Valisi Hülya Kaya, Armutlu ilçesinde Armutlu Anadolu İmam Hatip Lisesi ile Armutlu Çok Programlı Anadolu Lisesi'nin açılış törenlerine katıldı.

Okulların açılışı için düzenlenen törende kurdele kesimi ve Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından konuşan Vali Kaya, Yalova'da son dönemde meslek liselerinde ciddi bir dönüşüm geliştirdiklerini ifade etti.

Okullardan en etkin şekilde fayda elde etmeyi amaçladıklarını kaydeden Kaya, şöyle konuştu:

"Görüyorum ki buradaki okullarımızda öğrencilerimiz başta olmak üzere herkes memnun. Buradaki fiziki koşullarla birlikte öğrencilerimiz başarılarına başarı katacaktır. Türkiye Cumhuriyeti artık eğitimde fırsat eşitliğini yakalamış durumdadır. Yalova'da da her bölgedeki eğitimdeki kaliteyi eşitlemiş durumdayız. Okullarımızda hem altyapı hem de fiziki koşul olarak bir eksikliğimiz yok. Tekrar hayırlı uğurlu olmasını diliyorum, tüm öğrencileri gönülden kucaklıyorum."

İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe ise mevcut binaların Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne uygun olarak tasarlandığını ve öğrencilere modern eğitim imkanları sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

Armutlu Anadolu İmam Hatip Lisesi ile Armutlu Çok Programlı Lisesi yer değiştirerek daha amacına uygun eğitim ortamlarına kavuştuğunu aktaran Akmeşe, şunları kaydetti:

"Bu değişim hem mesleki ve teknik eğitimi hem de din ve değerler eğitimini güçlendiren bir yapı oluşturmayı hedefliyor. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde yapılan bu dönüşüm, imam hatip okullarının milli ve manevi değerlere dayalı eğitim anlayışını daha da güçlendirecek. İmam hatip liseleri, öğrencilerine yalnızca akademik başarı değil, aynı zamanda ahlaki ve insani değerlerle donanmış bir eğitim sunarak bireysel ve toplumsal sorumluluk bilinci kazandırıyor. Bu kapsamda, öğrencilerin çağın gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip olmaları hem manevi hem de akademik gelişimlerini tamamlamaları büyük önem taşıyor.

Armutlu Çok Programlı Lisesi, özellikle turizm ve yeme-içme hizmetleri alanında nitelikli insan kaynağı yetiştirmeye odaklanıyor. Modern atölyelerle desteklenen eğitim programı sayesinde öğrenciler, mutfak sanatları, konaklama ve servis hizmetleri gibi alanlarda hem teorik hem de uygulamalı eğitim alarak sektöre hazır hale geliyor. Bu yapısal düzenleme, eğitimde kaliteyi artırma yolunda önemli bir adım olup gençlerimizin akademik, mesleki ve ahlaki gelişimlerini desteklemeyi hedeflemektedir."