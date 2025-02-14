Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı İnan, Yalova Makine İhtisas OSB'yi ziyaret etti

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, Yalova Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) projeler ve sanayi tesislerini yerinde inceledi.

Yalova Makine İhtisas OSB Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Yalova Makine İhtisas OSB'yi ziyaret eden İnan, bölgenin sanayi altyapısını güçlendirmeye yönelik planlanan demir yolu, lojistik merkez, arıtma tesisi ve baraj projeler hakkında bilgi aldı.

Ziyaretteki konuşmalarına yer verilen İnan, OSB'nin gelişimine katkı sağlayacak yatırımların önemine değindi.

Bölgedeki sanayi ekosistemine yönelik desteklerin artarak süreceğini ifade eden İnan, Yalova Valisi Hülya Kaya, AK Parti Yalova Milletvekilleri Ahmet Büyükgümüş ve Meliha Akyol ile kentte ilişkin görüş ve önerileri dinledi.

Yalova Makine İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı Direnç Özdemir de organize sanayi bölgesinin sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda hayata geçirdiği projelerle ülke ekonomisine katkı sunmaya devam edeceğini bildirdi.