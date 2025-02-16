Yalova'da orman yürüyüşünde kaybolan aile ekipler tarafından bulundu
Yalova'da ormanlık alanda çıktıkları yürüyüşte kaybolan aileye, AFAD ve jandarma ekipleri ulaştı.
Yalova'da ormanlık alanda çıktıkları yürüyüşte kaybolan aileye, AFAD ve jandarma ekipleri ulaştı.
Anne, baba ve 3 çocuktan oluşan aile, Kurtköy köyü mevkisindeki ormanlık alanda yürüyüşe çıktı.
Bir süre sonra kaybolduğunu fark eden aile üyeleri, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.
Bölgeye sevk edilen AFAD ve jandarma ekipleri, yürüttüğü çalışmalar sonucunda aileye ulaştı.
Aile üyelerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.