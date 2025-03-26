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        Yalova'da otomobille çarpışan motosikletteki sürücü yaralandı

        Yalova'da otomobille çarpışan motosikletteki sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 13:36 Güncelleme: 26.03.2025 - 13:36
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        Yalova'da otomobille çarpışan motosikletteki sürücü yaralandı
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        Yalova'da otomobille çarpışan motosikletteki sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

        Mustafakemalpaşa Mahallesi Girne Caddesi'nde sürücüsü henüz öğrenilemeyen bir otomobil, karşı şeride geçerek Murat Çalışan'ın (49) kullandığı motosikletle çarpıştı. Kazada, motosikletteki Çalışkan yaralandı.

        Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Çalışan'ın genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Kaza anı ise güvenlik kamerasınca kayda alındı. Kayıtlarda. otomobilin diğer şeride geçerek karşı yönden gelen motosikletle çarpıştığı anlar yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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