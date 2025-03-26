Yalova'da otomobille çarpışan motosikletteki sürücü yaralandı

Kaza anı ise güvenlik kamerasınca kayda alındı. Kayıtlarda. otomobilin diğer şeride geçerek karşı yönden gelen motosikletle çarpıştığı anlar yer aldı.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Çalışan'ın genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Mustafakemalpaşa Mahallesi Girne Caddesi'nde sürücüsü henüz öğrenilemeyen bir otomobil, karşı şeride geçerek Murat Çalışan'ın (49) kullandığı motosikletle çarpıştı. Kazada, motosikletteki Çalışkan yaralandı.

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