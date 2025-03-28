Yalova'da servis şoförü bulduğu parayı zabıtaya teslim etti
Yalova'nın Altınova ilçesinde servis şoförlüğü yapan kişi, yolda bulduğu parayı zabıta ekiplerine teslim etti.
Yalova'nın Altınova ilçesinde servis şoförlüğü yapan kişi, yolda bulduğu parayı zabıta ekiplerine teslim etti.
İlçeye bağlı Hürriyet Mahallesi Bursa Caddesi'nde 8 bin lira bulan servis şoförü, durumu zabıta ekiplerine bildirdi.
Zabıtanın yaptığı araştırmada paranın N.B'ye ait olduğu belirlendi.
Ekipler, parayı sahibine teslim etti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.