Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan 26 şüpheli tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 29 Aralık'ta Yalova'daki operasyonda DEAŞ'lı teröristlerce açılan ateş sonucu 3 polisin şehit olduğunu, 8 polis ile bir bekçinin yaralandığını, çıkan çatışmada 6 teröristin ölü ele geçirildiğini duyurmuştu. Yurt genelinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlenmişti.

Operasyonlarda dün gözaltına alınan 3'ü kadın 25 şüphelinin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi sonrası 17 zanlı daha yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 3 polis memurunun şehit olduğu operasyon sonrası kent genelinde terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı oldukları ileri sürülen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

