        Haberler Yerel Haberler Yalova Haberleri

        Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan 26 şüpheli tutuklandı

        Yalova'da 3 polisin şehit olduğu terör örgütü DEAŞ'e yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 42 şüpheliden 26'sı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2026 - 11:23 Güncelleme: 02.01.2026 - 11:23
        Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan 26 şüpheli tutuklandı
        Yalova'da 3 polisin şehit olduğu terör örgütü DEAŞ'e yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 42 şüpheliden 26'sı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 3 polis memurunun şehit olduğu operasyon sonrası kent genelinde terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı oldukları ileri sürülen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

        Operasyonlarda dün gözaltına alınan 3'ü kadın 25 şüphelinin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi sonrası 17 zanlı daha yakalandı.

        Cumhuriyet savcılığındaki sorguları tamamlanan 42 şüpheli, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

        Zanlılardan 26'sı hakimlikçe tutuklandı, 16'sı ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 29 Aralık'ta Yalova'daki operasyonda DEAŞ'lı teröristlerce açılan ateş sonucu 3 polisin şehit olduğunu, 8 polis ile bir bekçinin yaralandığını, çıkan çatışmada 6 teröristin ölü ele geçirildiğini duyurmuştu. Yurt genelinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlenmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

