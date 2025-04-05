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        İstanbul-İzmir Otoyolu ile Osmangazi Köprüsü'nde dönüş hareketliliği devam ediyor

        İstanbul-İzmir Otoyolu ile Osmangazi Köprüsü'nü kullanan tatilcilerin dönüşüyle akıcı yoğunluk oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2025 - 17:01 Güncelleme: 05.04.2025 - 17:01
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        İstanbul-İzmir Otoyolu ile Osmangazi Köprüsü'nde dönüş hareketliliği devam ediyor
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        İstanbul-İzmir Otoyolu ile Osmangazi Köprüsü'nü kullanan tatilcilerin dönüşüyle akıcı yoğunluk oluştu.

        Ramazan Bayramı tatili için İstanbul ve çevre illerden memleketlerine ya da tatil beldelerine giden vatandaşların dönüş yolculuğu devam ediyor.

        Dönüş için İstanbul-İzmir Otoyolu'nu tercih edenlerin Yalova ve Bursa bölümünde zaman zaman oluşturduğu akıcı yoğunluk, Osmangazi Köprüsü gişelerinde de sürüyor.

        Büyük çoğunluğu dönüşe açılan Hersek Gişeleri'nden sorunsuz şekilde geçen tatilciler, kısa sürede İstanbul'a gidebiliyor.

        Köprünün her iki bölümünde denetimlerini sürdüren Yalova Jandarma Komutanlığına bağlı Otoyol Jandarma Timleri ile birlikte İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Altın, durdurulan araç sürücüleriyle denetimlere ilişkin sohbet etti.

        Sürücüler ve yolcular emniyet kemeri takmaları, hız yapmamaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda ekiplerce uyarıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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