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        Yalova Oto Show başladı

        Yalova'da bu yıl dördüncüsü düzenlenen Yalova Oto Show başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 18:00 Güncelleme: 18.04.2025 - 18:00
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        Yalova Oto Show başladı
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        Yalova'da bu yıl dördüncüsü düzenlenen Yalova Oto Show başladı.

        15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen ve 20 Nisan'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak fuarda 16 markanın 40 modeli beğeniye sunuldu.

        Etkinliğin açılışında konuşan firmanın Genel Müdürü Volkan Dizen, bu yıl dördüncüsünü düzenledikleri organizasyona katılımdan memnun olduklarını ifade etti.

        Dizen, "Organizasyonumuzun amacı, genel ve bölgesel olarak sektör ekonomisine destek vermek olduğu gibi diğer bir yandan da Yalovalı vatandaşlarımızın kilometrelerce yol kat edip belli bir kıyaslamayı yapması yerine tek noktadan araç ve modelleri kıyaslamasına olanak sağlamaktır." dedi.

        Konuşmalar sonrası Vali Yardımcısı Aziz Mercan, CHP Yalova Milletvekili Tahsin Becan ve Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel tarafından açılış kurdelesi kesildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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