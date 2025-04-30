Yalova'da seyir halindeki otomobil yandı.

Sürücüsünün emniyet şeridine çektiği araçtaki alevlere ilk müdahaleyi yoldan geçen diğer sürücüler yangın söndürme tüpüyle yaptı.

Dere Mahallesi Kaptan Sokak'ta seyir halinde olan ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen 31 N 6474 plakalı otomobilden duman ve alevler yükseldi.

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