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        Yalova'da seyir halindeki otomobil yandı

        Yalova'da seyir halindeki otomobil yandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 19:16 Güncelleme: 30.04.2025 - 19:16
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        Yalova'da seyir halindeki otomobil yandı
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        Yalova'da seyir halindeki otomobil yandı.

        Dere Mahallesi Kaptan Sokak'ta seyir halinde olan ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen 31 N 6474 plakalı otomobilden duman ve alevler yükseldi.

        Sürücüsünün emniyet şeridine çektiği araçtaki alevlere ilk müdahaleyi yoldan geçen diğer sürücüler yangın söndürme tüpüyle yaptı.

        Yangının kontrol altına alınamaması üzerine itfaiyeden yardım istendi.

        Gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonucu araç kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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