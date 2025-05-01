İşitme Engelliler Güreş Milli Takımı Yalova'da kampa girdi

Salim Güzel, "İşitme Engelliler Olimpiyatlarının lokomotifi güreş branşında yine zirvede yer alacağımıza inanıyoruz." diye konuştu.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da 15-26 Kasım tarihleri arasında organize edilecek İşitme Engelliler Olimpiyatları için Yalova'da kamp çalışmalarına başlayan Türkiye İşitme Engelliler Güreş Milli Takımı, 16 Mayıs tarihine kadar Termal ilçesinde kamp yapacak.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.