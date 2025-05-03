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        Yalova'nın Armutlu kıyılarında müsilaj görüldü

        Yalova'nın Armutlu ilçesi kıyılarında deniz yüzeyinde müsilaj görüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2025 - 12:23 Güncelleme: 03.05.2025 - 12:23
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        Yalova'nın Armutlu kıyılarında müsilaj görüldü
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        Yalova'nın Armutlu ilçesi kıyılarında deniz yüzeyinde müsilaj görüldü.

        Marmara Denizi'nde farklı noktalarda etkisini sürdüren müsilaj, ilçedeki iskele ve sahilde yoğunlaştı.

        Su yüzeyinde köpüksü tabaka oluşturan müsilaj, vatandaşlar tarafından da fark edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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