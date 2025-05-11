Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Salon:90.Yıl Spor Salonu
Hakemler: Hüseyin Çelik, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Mesut Öztürk
Semt77 Yalovaspor: Griffin 16, Kadir Bayram 9, Krampelj 18, Ege Özçelik 2, Sherfield 10, Boran Güler 2, Peterka 9, Yiğit Onan 12, Melih Kapucu
Aliağa Petkimspor: Dotson 14, Van Beck 30, Williams 9, Troy Selim Şav 5, Tyree 10, Karahan Tuan Efeoğlu, Aldridge 8, Echenique 9, Kılıçarslan Şenkahya 2
1. Periyot: 22-22
Devre: 41-44
3. Periyot: 53-62
YALOVA
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