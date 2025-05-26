Yalova'da trafik kontrollerinde beton mikserleri denetlendi

Yalova'da trafik denetimlerinde bazı beton mikseri sürücülerine idari para cezası kesildi.

Yalova Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce 1-26 Mayıs tarihleri arasında kent genelinde beton mikserlerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Çalışmalarda 285 araç kontrol edildi ve 462 bin 769 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca çevreyi kirletmek, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek, kaçak döküm ve hafriyat takibini sağlamak amacıyla araçlarda bulundurulması zorunlu olan çipleri taşımadığı tespit edilen 8 araç hakkında ilgili kurumlarla gerekli yazışmalar yapılarak idari süreç başlatıldı.

Vatandaşların can ve mal güvenliği için trafik denetimlerinin aralıksız devam edeceği bildirildi.