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        Yalova'da kontrolden çıkan otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Yalova'da dağ yolundan ilerlerken kontrolünü kaybeden otomobilin 4 metre yükseklikten düşmesi sonucu 2 kişi hafif yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 15:05 Güncelleme: 03.06.2025 - 15:26
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        Yalova'da kontrolden çıkan otomobildeki 2 kişi yaralandı
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        Yalova'da dağ yolundan ilerlerken kontrolünü kaybeden otomobilin 4 metre yükseklikten düşmesi sonucu 2 kişi hafif yaralandı.

        Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde dağ yolunda ilerleyen H.B. (69) yönetimindeki 06 EDU 718 plakalı elektrikli otomobil, kontrolden çıkarak yaklaşık 4 metre yüksekliğindeki istinat duvarından yola düştü.

        Yapımı devam eden ve trafiğe kapalı olan Yalova-Armutlu kara yoluna düşerek takla atan araçtaki sürücü ile beraberindeki Ş.K. (59) hafif şekilde yaralandı.

        Yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Çınarcık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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