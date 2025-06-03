Yalova'da kontrolden çıkan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Yapımı devam eden ve trafiğe kapalı olan Yalova-Armutlu kara yoluna düşerek takla atan araçtaki sürücü ile beraberindeki Ş.K. (59) hafif şekilde yaralandı.

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