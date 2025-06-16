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        "Sanat ve Zanaat Türkülerde Buluşuyor" tiyatro yarışmasının finali Yalova'da gerçekleştirildi

        Milli Eğitim Bakanlığı tarafından desteklenen, Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin katıldığı "Sanat ve Zanaat Türkülerde Buluşuyor" tiyatro yarışmasının finali Yalova'da yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 22:19 Güncelleme: 16.06.2025 - 22:29
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        "Sanat ve Zanaat Türkülerde Buluşuyor" tiyatro yarışmasının finali Yalova'da gerçekleştirildi
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        Milli Eğitim Bakanlığı tarafından desteklenen, Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin katıldığı "Sanat ve Zanaat Türkülerde Buluşuyor" tiyatro yarışmasının finali Yalova'da yapıldı.

        Yalova Nene Hatun Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından yürütülen "Sanat ve Zanaat Türkülerde Buluşuyor" projesi kapsamında bu yıl ilk kez Türkiye geneli yapılan yarışmaya 40 ilden Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri katıldı.

        Yapılan değerlendirmeler sonucu birinciliği, ⁠Amasya Şehit Erkan Ayaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin "Şu kanlı zalimin ettiği işler" türküsünden uyarlanan tiyatro oyunu elde etti.

        Osmaniye Kadirli Borsa İstanbul Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi "Burçak tarlası" türküsünden uyarlanan tiyatro oyunu ile ikinci olurken ⁠Rize/Pazar Şehit Murat Naiboğlu Sivil Havacılık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi "Mağusa Limanı" türküsünden uyarlanan tiyatro oyunuyla üçüncülüğü kazandı.

        Yalova'da konuk edilen dereceye giren okulların öğrencileri, bugün Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen programda sahneye çıkarak hünerlerini sergiledi.

        İl Milli Eğitim Müdürü Aytekin Yılmaz, AA muhabirine, Nene Hatun Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen "Sanat ve Zanaat Türkülerde Buluşuyor" programının Türkiye genelinde yapılan bir yarışma olduğunu ifade etti.

        Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerine çok büyük önem verdiklerine vurgu yapan Yılmaz, şunları kaydetti:

        "Ancak Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde öğrenim gören öğrencilerimizden tek yapmalarını beklediğimiz şey fabrika, sanayi, iş alanlarında çalışmaları değil, aynı zamanda hayatlarını sanat ve sporla da bütünleştirmeleri. Bu çalışmada öğrencilerimiz seçtikleri türküleri kendileri senaryoya çevirerek bir tiyatro metnine dönüştürdüler ve yine bu tiyatro metnini kendileri canlandırdılar. Yarışmamıza çok sayıda ilden Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemiz katıldı. Bunların ilk üçe girenleri de burada çalışmalarını sergiliyorlar. İnşallah bunu sürekli hale getireceğiz. Önümüzdeki yıllarda da bu program devam edecek. Öğrencilerimizin mutlaka bir sanat dalı ve mutlaka bir spor dalıyla aldıkları eğitimin dışında ilgilenmelerini istiyoruz."

        Yalova Nene Hatun Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Fatih Olğun da 2019 yılında okulda öğretmenlerin başlattığı projenin, il genelinde yapılmasının ardından bugün bakanlık destekleriyle Türkiye geneline yayıldığını belirterek, 40 ilden katılan okulların jüri değerlendirmesiyle 3 finalistin belirlendiğini ifade etti.

        Birinci okula 20 bin, ikinciye 15 bin, üçüncüye ise 10 bin lira ödül verildiğine işaret eden Olğun, "Biz mesleki liseleri, mesleki eğitimi önemsiyoruz. Öncelikle Nene Hatun Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin bir marka haline gelmesi adına çalışmalarımızı yapıyoruz. Daha sonra yaptığımız çalışmaların hem bölge hem ülke genelinde sürdürülebilir ve diğer meslek liselerine örnek olabilecek seviyeye gelmesini amaçlıyoruz. İnşallah ülke genelinde de adından söz ettiren bir meslek lisesi olma yolunda ilerliyoruz." diye konuştu.

        İzleyicilerden büyük beğeni toplayan öğrencilerin performanslarının ardından dereceye giren okullara katılım belgeleri ve ödül çekleri takdim edildi.

        Programa, öğretmen, öğrenci ve veliler yoğun ilgi gösterdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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