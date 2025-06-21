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        Yalova'da yaralı bulunan nesli tehlike altındaki su samuru tedaviye alındı

        Yalova'nın Çınarcık ilçesinde yaralı halde bulunan nesli tehlike altındaki su samuru tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 17:48 Güncelleme: 21.06.2025 - 17:59
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        Yalova'da yaralı bulunan nesli tehlike altındaki su samuru tedaviye alındı
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        Yalova'nın Çınarcık ilçesinde yaralı halde bulunan nesli tehlike altındaki su samuru tedavi altına alındı.

        Çınarcık Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yolda bitkin ve yaralı halde su samuru buldu.

        Durumun bildirilmesiyle bölgeye Çınarcık Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekipleri ulaştı.

        Çınarcık Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yardımıyla kafes içine alınan su samuru, tedavisi yapılmak üzere korumaya alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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