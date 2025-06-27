Yalova'da gümrük kaçağı ürün operasyonu

Operasyonda 1146 paket gümrük kaçağı sigara, 11 paket elektronik sigara, 56 cinsel içerikli ürün, 25 gümrük kaçağı termos ve 79 bin 520 adet dondurulmuş makaron ele geçirildi.

Yalova Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

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