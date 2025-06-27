Yalova'da gümrük kaçağı ürün operasyonu
Yalova'da gümrük kaçağı ürün operasyonunda 5 zanlı yakalandı.
Yalova'da gümrük kaçağı ürün operasyonunda 5 zanlı yakalandı.
Yalova Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda 1146 paket gümrük kaçağı sigara, 11 paket elektronik sigara, 56 cinsel içerikli ürün, 25 gümrük kaçağı termos ve 79 bin 520 adet dondurulmuş makaron ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler Ç.D, M.A.N, M.E.Y, M.Y. ve S.Ş. hakkında adli soruşturma başlatıldı.
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