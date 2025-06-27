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        Yalova'da gümrük kaçağı ürün operasyonu

        Yalova'da gümrük kaçağı ürün operasyonunda 5 zanlı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 15:02 Güncelleme: 27.06.2025 - 15:02
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        Yalova'da gümrük kaçağı ürün operasyonu
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        Yalova'da gümrük kaçağı ürün operasyonunda 5 zanlı yakalandı.

        Yalova Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

        Operasyonda 1146 paket gümrük kaçağı sigara, 11 paket elektronik sigara, 56 cinsel içerikli ürün, 25 gümrük kaçağı termos ve 79 bin 520 adet dondurulmuş makaron ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheliler Ç.D, M.A.N, M.E.Y, M.Y. ve S.Ş. hakkında adli soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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