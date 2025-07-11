Yalova'da bir kişinin parkta güvenlik kameralarına zarar verdiği anlar görüntülendi
Yalova'da çocuk parkındaki güvenlik kameralarına zarar veren kişi, polis ekiplerince aranıyor.
Yalova'da çocuk parkındaki güvenlik kameralarına zarar veren kişi, polis ekiplerince aranıyor.
Yalova Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İsmetpaşa Mahallesi'ndeki çocuk parkına gelen 4 şüpheliden biri, güvenlik kameralarının bulunduğu direğe tırmandı.
Şüpheli, parklardaki olumsuzlukların önüne geçebilmek için takılan kameraları tahrip etti. Bu anlar, aynı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Belediye tarafından emniyete başvurulması üzerine, şüphelinin görüntülerden tespit edilip hakkında işlem yapılacağı belirtildi.
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