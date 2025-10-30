Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Yalova Haberleri

        Yalova'da Roma dönemine ait su kanalının turizme kazandırılması için çalışmalar sürüyor

        SITKI YILDIZ - MURAT ŞENER - Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Teşvikiye beldesinde Roma dönemine ait 2400 yıllık su kanalının 800 metrelik bölümü, restorasyon ve rölöve çalışmasının tamamlanmasıyla ziyarete açılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2025 - 11:06 Güncelleme: 30.10.2025 - 11:06
        Yalova'da Roma dönemine ait su kanalının turizme kazandırılması için çalışmalar sürüyor
        SITKI YILDIZ - MURAT ŞENER - Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Teşvikiye beldesinde Roma dönemine ait 2400 yıllık su kanalının 800 metrelik bölümü, restorasyon ve rölöve çalışmasının tamamlanmasıyla ziyarete açılacak.

        Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca 2006'da tescil edilen, Teşvikiye beldesi Güngörmezler mevkisinden Kemertepe'ye kadar yer altında ilerleyen 13 kilometre uzunluğundaki tarihi su kemerinde çalışmalar devam ediyor.

        Yalova Müze Müdürlüğü ve Kocaeli Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ile protokol imzalayan Teşvikiye Belediyesinin çalışmaları kapsamında restorasyon ve rölöve yapılan 800 metrelik bölümde sona yaklaşılıyor.

        Temizleme, onarım ve ışıklandırma sisteminin tamamlanmasının ardından turizme açılması planlanan su kanalındaki çalışmaların ilk etabında ziyaretçilere, Roma dönemine ait şehircilik yapılarının gösterilmesi hedefleniyor.

        İl Özel İdaresinin maddi destek sağladığı tarihi su kanalının, yüksekliği 2, genişliği 1 metre olan ve moloz taştan kireç harcı kullanılarak inşa edilen bölümünün ziyarete açılmasıyla bölgede turizmin canlanması bekleniyor.

        - "Burası çok dikkati çeken bir anıt gibi göründü"

        Teşvikiye Belediye Başkanı Mustafa Nurten, AA muhabirine, beldenin eski adının "Zindan" olduğunu ve tarihi su kanalının Roma döneminde İstanbul'a su götürmek için Çınarcık ilçesine kadar uzadığını söyledi.

        Göreve geldikten sonra yaklaşık 13 kilometrelik kısmı 3 etaba ayırarak ilk etap olan 800 metrelik bölümü turizme kazandırmak için çalışmalara başladıklarını anlatan Nurten, şöyle konuştu:

        "Buraların turizme kazandırılması için çok uzun süre ciddi mücadeleler verdik ama mücadelemizin meyvesini aldık çok şükür. Çok yakın zamanda turizme açacağız. Burası çok dikkati çeken bir anıt gibi göründü. Bu kadarını beklemiyordum. Türkiye'de turizm firmalarının yüzde 70'i şimdiden burayı işaretlemiş, turlar düzenleyecek, dolayısıyla bu bölgede bir hareketlenme olacak."

        Nurten, su kanalının başlangıç noktasında Güngörmez Şelalesi'nin yer aldığını, orada da Valilik, İl Özel İdaresi ve Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ile ortak çalışmayla yürüyüş yolları yapacaklarını aktardı.

        - "Restorasyon bittiğinde ziyaretçi akınına uğrayacak"

        İl Genel Meclis Başkanı Hasan Soygüzel ise Teşvikiye Belediyesinin yürüttüğü projeye, İl Özel İdaresi olarak Kültür Varlıkları Fonu'ndan 10 milyon liranın üzerinde destek olduklarını kaydetti.

        Kanalın Roma dönemine ait özgün bir yapı olduğunun altını çizen Soygüzel, şunları belirtti:

        "Gerçekten tarihi açıdan son derece değerli çünkü Roma döneminden kalma, Teşvikiye Dağları'ndan merkeze, limana su getirilen bir yapı ve o dönemin imkanlarıyla, yapı tekniğiyle yapılmış bir eser. Dolayısıyla dönemin özelliklerini yansıtması bakımından da son derece değerli. Restorasyon bittiğinde ziyaretçi akınına uğrayacağını düşünüyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

