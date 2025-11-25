Habertürk
        Yalova Haberleri

        Yalova'da balıkçıların ağına 4 metrelik köpek balığı takıldı

        Yalova'nın Çınarcık ilçesinde bir balıkçının ağına, 4 metre uzunluğunda "pamuk" cinsi köpek balığı takıldı.

        25.11.2025 - 11:29
        Yalova'da balıkçıların ağına 4 metrelik köpek balığı takıldı
        Yalova'nın Çınarcık ilçesinde bir balıkçının ağına, 4 metre uzunluğunda "pamuk" cinsi köpek balığı takıldı.

        İlçeye bağlı Esenköy'den denize açılan balıkçı Tuğrul Dilli, 4 metre uzunluğa ve 300 kilogram ağırlığa sahip olan köpek balığının, ağlara takıldığını fark etti.

        Görüntüsüyle dikkati çeken köpek balığı, balıkçının zorlu mücadelesiyle tekneye alınıp, limana getirildi.

        Dilli, yaptığı açıklamada, rutin av için denize attığı ağı toplarken olağan dışı bir ağırlık hissettiğini belirterek, karşılaştığı manzaranın kendisini şaşırttığını ifade etti.

        Ağı çekince ağırlıktan bir şey olduğunu anladığını anlatan Dilli, "Bu kadar büyük bir köpek balığı beklemiyordum. İlk defa böyle bir şeyle karşılaştım. Zararsız bir tür olduğunu öğrenince biraz rahatladım ama bu büyüklükte bir balığı ağda görmek gerçekten şaşırtıcıydı." diye konuştu.

        Balıkçılar ve vatandaşlar, köpek balığını görmek için limana geldi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

