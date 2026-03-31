        Yalova merkezli operasyonda sahte psikoteknik raporu düzenledikleri iddiasıyla 29 şüpheli yakalandı

        Yalova merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonda, ehliyet ve iş yeri için sahte psikoteknik raporu düzenledikleri ileri sürülen, aralarında doktorların da bulunduğu 29 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2026 - 13:47 Güncelleme:
        Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte psikoteknik raporu düzenlediği iddiasıyla 29 şüphelinin yakalanması için Yalova merkezli 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Operasyonda 29 zanlı gözaltına alındı.

        Aralarında raporları düzenleyen doktorların da bulunduğu şüphelilerin, iş yerleri için 5 yılda bir yenilenmesi gereken ve ehliyeti geri alınanların tekrar ehliyet alabilmeleri için gerekli olan psikoteknik raporunun sahtesini düzenledikleri ileri sürüldü.

        "Çıkar amaçlı suç örgütü kurma", "kamu zararına nitelikli dolandırıcılık", "resmi evrakta sahtecilik" ve "rüşvet" suçlamalarının yöneltildiği şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

