Yalova'da çalılık alanda erkek cesedi bulundu

Yalova'nın Armutlu ilçesinde çalılık alanda erkek cesedi bulundu. 50. Yıl Mahallesi Keçikaya mevkisindeki çalılık alanda bir kişiyi hareketsiz vaziyette görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri, üzerinden kimlik çıkmayan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Ceset, kimlik tespiti ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için olay yerindeki incelemelerin ardından Armutlu İlçe Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

