Yalova'da çalılık alanda erkek cesedi bulunmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı
Yalova'nın Armutlu ilçesinde çalılık alanda erkek cesedinin bulunmasıyla ilgili Armutlu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.
50. Yıl Mahallesi Keçikaya mevkisindeki çalılık alanda ceset bulunması üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.
Kimliği belirsiz bir erkek cesedi, Armutlu İlçe Devlet Hastanesi morgunda yapılan ön incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi işlemine sevk edildi.
Armutlu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde jandarma ekiplerince yürütülen soruşturma, çok yönlü olarak cinayet ihtimali üzerinde de durularak sürdürülüyor.
