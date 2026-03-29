Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yalova Haberleri Haberleri

        Yalova'da çalılık alanda erkek cesedi bulunmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı

        Yalova'nın Armutlu ilçesinde çalılık alanda erkek cesedinin bulunmasıyla ilgili Armutlu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2026 - 16:13 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        50. Yıl Mahallesi Keçikaya mevkisindeki çalılık alanda ceset bulunması üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.

        Kimliği belirsiz bir erkek cesedi, Armutlu İlçe Devlet Hastanesi morgunda yapılan ön incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi işlemine sevk edildi.

        Armutlu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde jandarma ekiplerince yürütülen soruşturma, çok yönlü olarak cinayet ihtimali üzerinde de durularak sürdürülüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        "Musk İran Savaşı'na ilişkin görüşmeye katıldı" iddiası
        ABD İran'a kara harekatına mı hazırlanıyor?
        Maduro'dan ilk mesaj!
        Tel Aviv'de savaş karşıtı protestoya polis müdahalesi!
        Bakan Çiftçi'den polislerin mesai saatlerine ilişkin açıklama
        CANLI | Fenerbahçe Opet- Galatasaray Çağdaş Faktoring
        Annesini darp ederken araya giren karısını öldürdü!
        "Trump'ı durdurun!"
        Anne katili avukata ağırlaştırılmış müebbet
        YÖK Başkanı Özvar'dan üniversitenin 3 yılda bitirilebilmesi uygulamasına ilişkin açıklama
        Antrenmanda fenalaşan Lucescu, hastaneye kaldırıldı!
        Maliye'den sıkı takip
        Zeynep'in öldüğü kazada kaporta parası istediler!
        İçişleri Bakanlığı'ndan yeni uygulama: Radar haritası yayınlandı
        Beşiktaş'tan gündem yeniden Ferreirinha!
        Filolar büyüyor, pilot açığı derinleşiyor!
        Konserde kavga çıktı
        "Burcu'nun tarafındayım"
        İtibar kaybediyorlar
        Yalova'da çalılık alanda erkek cesedi bulundu
        Yalova'da kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        Yalova'da bataklıkta mahsur kalan vatandaş ile büyükbaş hayvanı kurtarıldı
        Yalova'da bataklıkta mahsur kalan vatandaş ve büyükbaş hayvanı kurtarıldı
        Yalova'da kaçak tütün operasyonu
        Yalova OSB'de "Üreten Eller, Yeşeren Fidanlar" etkinliği
