TBMM Başkanı Şentop, Termal’de yorgunluk attı

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop Yalova’nın Termal ilçesinde bulunan TBMM tesislerine gelerek yorgunluk attı. Termal’i gezen ve bilgi alan Şentop’u, Yalova Valisi Muammer Erol ve AK Parti Yalova İl Başkanı Muğlim Bağatar karşıladı.

TBMM çalışmalarına haftasonu dolayısıyla ara veren TBMM Başkanı Mustafa Şentop dinlenmek için Yalova’nın Termal ilçesinde bulunan TBMM lojmanlarına geldi. Yalova’ya gelişinde Yalova Valisi Muammer Erol ve AK Parti Yalova İl Başkanı Muğlim Bağatar tarafından karşılanan Şentop, Yalova’da yapılan çalışmaların yanısıra Termal hakkında da bilgiler aldı.

YALOVA 16 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:15

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