Gönül köprüleri kuruluyor

Yalova'da ilk kez başlatılan ve örnek olma özelliği taşıyan Altınova Belediyesi Gönül Köprüsü Evde Bakım Projesi, vatandaşlara en anlamlı hizmeti sunuyor.

Altınova Belediyesi Evde Bakım Hizmeti, ilçe genelindeki yaşlıların ve bakıma ihtiyacı olanların mutluluk kaynağı oldu. 2016 yılının mayıs ayında başlayan Altınova Belediyesi Gönül Köprüsü Evde Bakım Projesi ile evde bakım ihtiyacı olan bireylerin ihtiyaçlarının giderilmesi için faaliyetleri yanı sıra engelli, yaşlı ve yatalak bireylerin sivil toplum kuruluşları, gönüllü bireyler ve okul öğrencileri tarafından ziyaretlerini sağlanması hedefleniyor. Projeyle ilgili bilgi veren Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, “Gönüllülük esasına dayalı sosyal destek ve hizmet projesidir. Projenin kapsamı, başlangıç olarak her ay belediyemiz sınırları içinde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara evde bakım hizmetlerinin verilmesidir. Projenin temelde 2 amacı bulunmakta. İlki evde bakım ihtiyacı olan bireylerin ihtiyaçlarının giderilmesi için faaliyetlerde bulunmak. Ekipler, sağlık hizmetlerinin yanı sıra kişisel bakım ve ev temizliği hizmeti de vermekte" diye konuştu.

Engelli, yaşlı ve yatalak bireylerin sivil toplum kuruluşları, gönüllü bireyler ve okul öğrencileri tarafından ziyaretlerini sağlayarak toplum ile buluşmasını sağlamak istediklerini belirten Oral, "Projemizin beklenen sonuçları ise; toplum içerisinde bulunan engelli, yaşlı ve bakıma ihtiyacı olan bireylerin toplum tarafından kucaklanarak ihtiyaçlarının giderilmesi, bu bireylerin yaşam kalitesinin yükseltilmesi, toplumda sosyal dayanışma kültürünün yaygınlaştırılması ve özellikle okul çağındaki çocuklara sosyal dayanışma farkındalığının uygulamalarla öğretimidir” dedi.

YALOVA 01 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:30

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