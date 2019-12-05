Geleceğin denizcileri Piri Reis’i gezdi

Hem sağanak hem kar!

"Bacaklar daha o yaşlarda upuzun"

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Altınova Denizcilik Meslek Lisesi öğrencileri, bölümleriyle ilgili Piri Reis Üniversitesi’ni gezdi. Öğrenciler, geleceğin denizcilerinin yetiştiği üniversitede heyecanlı anlar yaşadı.

Yalova Altınova Belediyesi 7’den 77’ye Çevrimiçi Altınova Projesi kapsamında Altınova Tersane Girişimcileri A.Ş. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi son sınıf öğrencileri Piri Reis Üniversitesi’ni gezdi. Tersane Girişimcileri A.Ş. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencilerine yönelik üniversite tanıtım gezilerinin ilk ayağı gerçekleştirildi. Altınova Denizcilik Lisesi öğrencileri, denizcilik ve gemi inşa alanında dünya kalitesi ve standartlarında eğitim ve öğretim verip araştırmalar yapan Piri Reis Üniversitesi’ni gezdi. Öğretmen ve öğrenciler gezinin

gerçekleşmesine katkı sağlayan Altınova Kaymakamı Ahmet Regaip Özyiğit ve Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral’a teşekkür ettiler.

YALOVA 05 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:33

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