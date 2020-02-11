(Görüntülü) Köy halkı taş ocağının kapatılması için dava açtı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

(Görüntülü) Köy halkı taş ocağının kapatılması için dava açtı

DHA

YALOVA´da bulunan bir taş ocağının alan genişletme ve kapasite artırımı talebine karşı dava açan bölge halkı, ocağın kapatılmasını istedi.Yalova´ya bağlı kırsal Güneyköy Mahallesi´nde 2002 yılında açılan kalker ocağı, 2019 yılında Yalova Valiliği tarafından prosedüre uyulmadığı için kapatıldı. Ocağı tekrar faaliyete geçirmek isteyen firma ise alan genişletilmesi ve kapasite artırımı için proje hazırladı. Ocak ile ilgili Çevresel Etki Değerlendirilmesi (ÇED) raporunun olumlu bulunduğunu öne süren Güneyköy Muhtarlığı ile Samanlı Dağları Çevre ve Kültür Derneği de, rapora karşı Bursa 4´üncü...

YALOVA´da bulunan bir taş ocağının alan genişletme ve kapasite artırımı talebine karşı dava açan bölge halkı, ocağın kapatılmasını istedi.Yalova´ya bağlı kırsal Güneyköy Mahallesi´nde 2002 yılında açılan kalker ocağı, 2019 yılında Yalova Valiliği tarafından prosedüre uyulmadığı için kapatıldı. Ocağı tekrar faaliyete geçirmek isteyen firma ise alan genişletilmesi ve kapasite artırımı için proje hazırladı. Ocak ile ilgili Çevresel Etki Değerlendirilmesi (ÇED) raporunun olumlu bulunduğunu öne süren Güneyköy Muhtarlığı ile Samanlı Dağları Çevre ve Kültür Derneği de, rapora karşı Bursa 4´üncü İdare Mahkemesi´ne dava açtı. Dava kapsamında firmanın çalışmaları durdurulurken, mahkemece görevlendirilen bilirkişi heyeti taş ocağında inceleme yaptı. Ellerinde pankartlarla ocağın tekrar açılmak istenmesine tepki gösteren bölge halkı da, ocakla ilgili mahkemenin kendileri için olumlu bir karar vereceğine inandıklarını söyledi.'EKTİĞİMİZ ÜRÜNLER YETİŞMİYOR'Konuyla ilgili açıklama yapan Güneyköy Muhtarı Hacı Murat Erhan, "Taş ocağı köyümüze 500 metre uzaklıkta. Ocağın şu anki kapasitesi bitmiş durumda. Ocak ÇED raporu ile genişletilmek isteniyor. Bu genişleme sürecine ilişkin davamızı açtık. Dava olumlu bulundu ve şu an mahkeme heyeti kuruldu. Mahkemenin karar vermesi yaklaşık bir sene sürüyor. Taş ocağının bitiminden sonra hemen orman alanı başlıyor. Ormanın ardından da köyümüzün evleri başlıyor. Köyümüze aşırı derecede toz ve yüksek ses geliyor. Ektiğimiz hiçbir ürün yetişmiyor. Köy halkı da sağlık sorunları yaşıyor. Bunun önlenmesi için çalışıyoruz" dedi.'KÖYÜMÜZÜ TEHDİT EDEN BİR GİRİŞİM'Samanlı Dağları Çevre ve Kültür Derneği Başkanı Hakim Menteş ise, "Ocakta kapasite artırımı projesi var. Dağlarımızı, ormanlarımızı, su kaynaklarımızı ve köyümüzü tehdit eden böyle bir girişime karşı buraya gelmiş bulunuyoruz. Şu anda mahkemenin atadığı bilirkişi heyeti mevcut. Biz de kendimizde haklı olduğumuz yönleri anlatmaya çalıyoruz. Köyümüzün yakınında bunla beraber 3 ocak var. Köyümüz ocaklarla çevrilmiş durumda. Eğer bu durum böyle devam ederse köyümüzün ömrü çok uzun olmayacaktır" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yalova Belediyesi'ndeki 'zimmet' soruşturmasında 3 şüpheli adliyede (3)
YEREL HABERLER Yalova Belediyesi'ndeki 'zimmet' soruşturmasında 3 ...
Köy halkı taş ocağının kapatılması için dava açtı
YEREL HABERLER Köy halkı taş ocağının kapatılması için dava açtı
Yalova vurgununda gözaltına alınan Başkan Yardımcısı tanıdık çıktı Muharrem İnce'nin kardeşine saldırı olayının arkasında da gözaltındaki başkan yardımcısı olduğu iddia edilmişti Muharrem İnce'nin kardeşi Hüseyin İnce sosyal medyadan yolsuzluğu ilan ettiği için saldırıya uğramıştı Hüseyin İnce, saldırı olayından gözaltındaki Başkan Yardımcısı Halit G. ile Başkan Vefa Salman'ı sorumlu tutmuştu
YEREL HABERLER Yalova vurgununda gözaltına alınan Başkan Yardımcısı ...
Yalova Belediyesi'ndeki 'zimmet' soruşturmasında 3 şüpheli adliyede
YEREL HABERLER Yalova Belediyesi'ndeki 'zimmet' soruşturmasında 3 ...
Yalova Belediyesindeki yolsuzluk operasyonunda 3 kişi adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Yalova Belediyesindeki yolsuzluk operasyonunda 3 kişi ...
Yalova Belediyesi'ndeki 'Zimmetine para geçirme' olayıyla ilgili 4 kişi daha gözaltına alındı
YEREL HABERLER Yalova Belediyesi'ndeki 'Zimmetine para geçirme' ...
Yalova Belediye Başkan Yardımcısı gözaltında
YEREL HABERLER Yalova Belediye Başkan Yardımcısı gözaltında
AK Parti’den Yalova Belediyesindeki olayla ilgili ilk yorum: “Siyasi değil, adli bir konudur” “Neresinden bakarsanız korkunç bir yolsuzluk, organize iş" AK Parti Yalova İl Başkanı Muğlim Bağatar, Yalova Belediyesi Muhasebe Servisi’nde görev yapan bir çalışanın belediyeye ait paraları alarak ortadan kaybolması ve daha sonra yakalanması hakkında konuştu
YEREL HABERLER AK Parti’den Yalova Belediyesindeki olayla ilgili ilk ...
Benzin istasyonunu sahte içki imalathanesine çevirmişler Yalova jandarmasından sahte içki operasyonu
YEREL HABERLER Benzin istasyonunu sahte içki imalathanesine ...
Yalova’da hedef 1000 AFAD gönüllüsü
YEREL HABERLER Yalova’da hedef 1000 AFAD gönüllüsü

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X