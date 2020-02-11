(Görüntülü) Köy halkı taş ocağının kapatılması için dava açtı

YALOVA´da bulunan bir taş ocağının alan genişletme ve kapasite artırımı talebine karşı dava açan bölge halkı, ocağın kapatılmasını istedi.Yalova´ya bağlı kırsal Güneyköy Mahallesi´nde 2002 yılında açılan kalker ocağı, 2019 yılında Yalova Valiliği tarafından prosedüre uyulmadığı için kapatıldı. Ocağı tekrar faaliyete geçirmek isteyen firma ise alan genişletilmesi ve kapasite artırımı için proje hazırladı. Ocak ile ilgili Çevresel Etki Değerlendirilmesi (ÇED) raporunun olumlu bulunduğunu öne süren Güneyköy Muhtarlığı ile Samanlı Dağları Çevre ve Kültür Derneği de, rapora karşı Bursa 4´üncü İdare Mahkemesi´ne dava açtı. Dava kapsamında firmanın çalışmaları durdurulurken, mahkemece görevlendirilen bilirkişi heyeti taş ocağında inceleme yaptı. Ellerinde pankartlarla ocağın tekrar açılmak istenmesine tepki gösteren bölge halkı da, ocakla ilgili mahkemenin kendileri için olumlu bir karar vereceğine inandıklarını söyledi.'EKTİĞİMİZ ÜRÜNLER YETİŞMİYOR'Konuyla ilgili açıklama yapan Güneyköy Muhtarı Hacı Murat Erhan, "Taş ocağı köyümüze 500 metre uzaklıkta. Ocağın şu anki kapasitesi bitmiş durumda. Ocak ÇED raporu ile genişletilmek isteniyor. Bu genişleme sürecine ilişkin davamızı açtık. Dava olumlu bulundu ve şu an mahkeme heyeti kuruldu. Mahkemenin karar vermesi yaklaşık bir sene sürüyor. Taş ocağının bitiminden sonra hemen orman alanı başlıyor. Ormanın ardından da köyümüzün evleri başlıyor. Köyümüze aşırı derecede toz ve yüksek ses geliyor. Ektiğimiz hiçbir ürün yetişmiyor. Köy halkı da sağlık sorunları yaşıyor. Bunun önlenmesi için çalışıyoruz" dedi.'KÖYÜMÜZÜ TEHDİT EDEN BİR GİRİŞİM'Samanlı Dağları Çevre ve Kültür Derneği Başkanı Hakim Menteş ise, "Ocakta kapasite artırımı projesi var. Dağlarımızı, ormanlarımızı, su kaynaklarımızı ve köyümüzü tehdit eden böyle bir girişime karşı buraya gelmiş bulunuyoruz. Şu anda mahkemenin atadığı bilirkişi heyeti mevcut. Biz de kendimizde haklı olduğumuz yönleri anlatmaya çalıyoruz. Köyümüzün yakınında bunla beraber 3 ocak var. Köyümüz ocaklarla çevrilmiş durumda. Eğer bu durum böyle devam ederse köyümüzün ömrü çok uzun olmayacaktır" diye konuştu.



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