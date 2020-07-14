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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü öncesi anlamlı açılış Akköy Şehitliği dualarla açıldı Rum ve Ermeniler tarafından şehit edilen 60 kişi için temsili mezarlık yapıldı

İHA

Yalova İl Özel İdaresi tarafından yeniden yaptırılan Akköy Şehitliği, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen törenle açıldı. Şehitlik, 1921 yılında Akköy'de Rum ve Ermeni çeteleri tarafından kurşuna dizilen 60 şehidin anısına inşa edildi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü öncesi anlamlı açılış Akköy Şehitliği dualarla açıldı Rum ve Ermeniler tarafından şehit edilen 60 kişi için temsili mezarlık yapıldı

Yalova İl Özel İdaresi tarafından yeniden yaptırılan Akköy Şehitliği, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen törenle açıldı. Şehitlik, 1921 yılında Akköy’de Rum ve Ermeni çeteleri tarafından kurşuna dizilen 60 şehidin anısına inşa edildi.
Termal ilçesine bağlı Akköy’de 1921 yılında şehit edilen 60 vatandaşın anısına 1998 yılında yaptırılan ancak yıprandığı için yıkılan Akköy Şehitliği, Yalova İl Özel İdaresi tarafından yeniden yapıldı. 400 bin TL’ye mal olan Akköy Şehitliği’nin açılış töreni de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirildi. Yalova Valisi Muammer Erol, Yalova Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Cuma Çoban, Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Şahin ile kurum müdürleri ile çok sayıda davetlinin katıldığı tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Ardından kürsüye gelen Yalova İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel, şehitliğin böylesi önemli bir günde şehitlerin ruhlarına yakışır bir şekilde inşa edilerek açıldığını belirtti. Soygüzel, “Ben bu eseri görünce guru duydum. Yalova İl Genel Meclisi olarak aldığımız bir kararla Akköy Şehitliğimizin yenilenmesi için bir proje başlatmıştık. Projesi İl Özel İdaresi tarafından hazırlandı ve bugün de açılışını gerçekleştiriyoruz. Gerçekten Yalova Milli Mücadele de önemli kilometre taşlarından bir tanesi. Dolayısıyla şehrin çeşitli noktalarında şehitliklerimiz var. Ve bu şehitliklerin bakımları da İl Özel İdaresi’ne ait. Biz İl Özel İdaresi olarak şehitliklerin günün şartlarına uygun olarak yeniden düzenlenmesi, şehitlerimizin manevi şahsiyetlerine layık şekilde düzenlenmesi kararını titizlikle uyguluyoruz. Benzer çalışmaları Yalova’nın çeşitli yerlerindeki diğer şehitlikler için de yapmamız söz konusu olacak. Ben Akköy Şehitliği’nin yenilenmesi ile ilgili karara imza atan İl Genel Meclisi üyesi arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu yıl Yalova’nın düşman işgalinden kurtuluşunun da 99. yıldönümü. 19 Temmuz 2020 tarihinde Yalova’nın Düşman İşgalinden kurtuluşunun yıldönümünü de kutlayacağız. Önümüzdeki yıl 100. yıldönümü. Sayın Valimizin riyasetinde ilimizdeki tüm kurumların da katılımı ile şehitlerimizin ruhlarına yakışır bir şekilde kutlarız diye düşünüyorum. Türk Milleti özgürlüğü ve bağımsızlığı için her zaman büyük bedeller ödemiş bir millettir. 15 Temmuz'da da büyük bir bedel ödedik. Bu vesile ile 15 Temmuz şehitlerimiz başta olmak üzere ülkemizin özgürlüğü, bağımsızlığı demokratik bir şekilde varlığını devam ettirmesi için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi de saygı ile anıyorum” dedi.
Şehitliğin yapımı hakkında bilgi aktaran Yalova İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Selim Karahan ise “Bundan 99 yıl önce bir rivayete göre 60 bir rivayete göre 63 vatandaşımız Rum ve Ermeni çetelerce kurşuna dizilerek haince şehit edildiler. Biz onları her yıl bu alanda düzenlenen etkinliklerle anıyoruz. Burada 1998 yılında bir şehitlik inşa edildi. Ancak yapı zamanla yıkılma aşamasına geldi. Biz de şehitlerimizin manevi hatıralarına yakışır bir şehitlik yapmak için harekete geçtik. 2016 yılında tüm şehitlikler ve şehit mezarlarının bakım ve onarımı İl özel İdaresi’ne geçti. Biz de İl Genele Meclisi kararı ve Yalova Valisi Muammer Erol’un riyasetinde burada yeni bir şehitlik yapılması için çalışma başlattık. Kısa süre içerisinde ihale edildi. 400 bin TL’ye mal oldu. Proje içerisinde anıtın yapılması, düzenlenecek törene katılanlar için alan, temsili mezarlık, kamelya ve çevre düzenleme işi yer aldı. Burasının açılışının 15 Temmuz'da birlik ve beraberliğimize yönelik yapılan hain kalkışmanın önlendiği destansı bu tarihte yapılması da daha da büyük bir mana kattı” diye konuştu.
Kur'anı Kerim tilaveti ve duaların edilmesinin ardından şehitliğin açılış kurdelesi Yalova Valisi Muammer Erol ve beraberindekiler tarafından kesildi. Vali ve katılımcılar şehitliği ve temsili mezarlığı incelediler.

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