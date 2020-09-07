CHP'den MHP'ye geçtiler

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Cem Mete OKUR/YALOVA, (DHA)CHP´den geçtiğimiz günlerde istifa eden Yalova Belediyesi Meclis Üyesi Yavuz Bingöl ile Çınarcık Belediyesi Meclis Üyesi Ali Altıparmak, düzenlenen törenle MHP´ye geçti.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi tarafından göreve getirilmesinin ardından gerçekleştirilen kongreyle yeni yönetimini tanıtan ve çalışmalarına başlayan MHP Yalova İl Başkanı Namık Öz, çalışmalarını sürdürüyor. CHP´den istifa eden Yalova Belediyesi Meclis Üyesi Yavuz Bingöl ile Çınarcık Belediyesi Meclis Üyesi Ali Altıparmak MHP´ye geçiş yaptı. Yoğun katılımın yaşandığı törende Bingöl ve Altıparmak´ın parti rozetlerini MHP Yalova İl Başkanı Namık Öz taktı.

DHA-Politika Türkiye-Yalova / Merkez Cem Mete OKUR

2020-09-07 14:59:10



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