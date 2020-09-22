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Başkan Tutuk bisikletçilerle pedal bastı Yalova 40 kilometre bisiklet yoluna kavuşacak

İHA

Başkan Tutuk bisikletçilerle pedal bastı Yalova 40 kilometre bisiklet yoluna kavuşacak

Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, 2021 yılı sonuna kadar Yalova’ya toplam 40 kilometreyi bulan bisiklet ve yürüyüş yolu yapılacağını dile getirdi. Tutuk projenin ilk etabının 10 gün içerisinde ihaleye çıkacağını da dile getirerek, “Bu proje Türkiye’ye örnek olacak” dedi.
Yalova Belediyesi Avrupa Hareketlilik Haftası münasebetiyle bisiklet turu düzenledi. Tura Belediye Başkanı Mustafa Tutuk da katıldı. Bisikletçilerle birlikte belediye önünden başlayarak Raif Dinçkök Kültür Merkezi önüne kadar pedal basan Tutuk, burada Yalova’da hayata geçirilecek 3 etaplı bisiklet ve yürüyüş yolları projesinin sunumunu gerçekleştirdi.
Yalova’ya 2021 yılının sonuna kadar toplam 40 kilometrelik bisiklet yolu kazandırılacağını belirten Mustafa Tutuk, “İlk etapta 20 kilometre bandında bir bisiklet yolu yapmayı hedefliyoruz. Aynı zamanda yürüyüş yolu da olacak. Genişliği 5.5 metre olacak. Çiftlikköy sınırından başlayarak Yalova Üniversitesi’ne kadar uzanacak bir aks oluşturacağız. İlk etabımız 14 kilometre olacak. İlk etap Çiftlikköy sınırından başlayacak ve bize bir yol açılan askeri kampın içinden geçerek İDO iskelesinin yanına, buradan devamla Gazipaşa Caddesi üzerinden Tigem’e oradan da Yalova Üniversitesine uzanacak. Bu alan kesintisiz ve trafiğe kapalı olacak. Tüm halkımız bu alanda gönül rahatlığı içerisinde ve güvenle bisiklet kullanabilecekler. Burada yürüyüş ve koşu da yapmak elbette mümkün olacak. İlk etabın yapımını 10 gün içerisinde ihaleye çıkıyoruz. 2. etabımız Balaban Dere İzmit yolundan Millet Bahçesi'ne bağlanacak. Oradan da Kirazlı Sanayi Sitesi’ne kadar uzanan yürüyüş ve bisiklet yolunu Yalova halkımıza armağan edeceğiz. 3. Etap İl Özel İdarenin yan tarafında Sanat Sokağı dediğimiz yerden TOKİ konutlarına kadar dere kenarından sürecek olan bir alan olacak. Burası bin 600 metrelik bir parkur. Bu bahsedilen her 3 etap da trafiğe kapalı olacak. Bütün parkurları gidiş dönüş olarak hesapladığımızda ise yaklaşık 40 kilometrelik bir bisiklet yoluna sahip olacağız. Buralar üzerinde çeşmeler, bisiklet pompaları ve diğer ihtiyaçların karşılanacağı duraklar yer alacak. Bu proje Türkiye’de ki nadir projelerden birisi olacak. Ben birçok ile de örnek teşkil edeceğine eminim. Projenin 3 etabı da 2021 yılı sonuna kadar tamamlanmış olacak” dedi.

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