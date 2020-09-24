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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çiftlikköy yeni meslek lisesine kavuşuyor

İHA

Çiftlikköy yeni meslek lisesine kavuşuyor

Akkök Holding şirketlerinden Aksa Akrilik, Yalova’da eğitime sunduğu desteklere bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor. Çiftlikköy’de inşa edilecek yeni teknik lisenin protokolü imzalandı.

Dünyanın önde gelen akrilik elyaf üreticilerinden biri olan Aksa Akrilik, Yalova’ya katkı sağlamaya devam ediyor. Faaliyete geçtiği 1971 yılından bu yana, Yalova’da birçok yatırım ve sosyal sorumluluk projesine imza atan şirket, Yalova’ya yeni bir teknik lise kazandıracak. Çiftlikköy ilçesinde inşası başlayacak yeni okul yatırımının protokol töreni, Yalova Valisi Muammer Erol, Yalova İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Abdülaziz Yeniyol ve Aksa Akrilik Genel Müdürü Cengiz Taş’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

İmza töreninde konuşan Cengiz Taş, Aksa’nın Yalova’nın bölgesel gelişimi adına özellikle eğitim alanında birçok yatırım yaptığını belirterek, yeni teknik lise projesinin de Yalova’ya önemli bir katkı sunacağını ifade etti. Konuşmasında meslek liselerinin eğitim alanında ayrı bir yere sahip olduğuna dikkat çekerek, bu alandaki çalışmaları çok değerli bulduklarını söyleyen Taş, yeni teknik lisenin Yalova halkına hayırlı olmasını dilediğini ifade ederek Yalova’ya desteğin süreceğini dile getirdi.

En son yeniliklere uygun tasarlandı
Verilen bilgiye göre, şirket tarafından yapımı üstlenilen yeni teknik lise, üç yıl içinde tamamlanarak, Yalovalıların hizmetine sunulacak. Mesleki eğitimin tüm gereksinimleri göz önünde bulundurularak tasarlanan lisede, çağın getirdiği en son yeniliklere de yer verilecek. 5 bin 270 metrekare alan üzerine inşa edilecek lise, 24 derslik, 2 laboratuvar, 1 kütüphane ve 942 metrekarelik kapalı spor salonuna ev sahipliği yapacak. Lise, inşaatın tamamlanmasının ardından anahtar teslimi yapılarak Milli Eğitim Bakanlığı’na devredilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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