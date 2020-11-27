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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yalova’da süper meyve aronya yaygınlaştırılıyor

İHA

Yalova’da süper meyve aronya yaygınlaştırılıyor

Yalova’da kividen sonra katma değeri yüksek bir ürün olan aronya bahçeleri yaygınlaşmaya başladı.
2012 yılında Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü tarafından adaptasyon çalışmaları başlayan ve 2016’da 2 türünün tescili alınan aronya, üretimi her geçen gün artıyor. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yaygınlaştırma çalışmaları gerçekleştirilen ürün süper meyve olarak alınıyor. Bir çok hastalığa faydası olduğu bildirilen aronya çalışmaları hakkında bilgi veren Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, şunları kaydetti:
“20122016 yılları arasında yapılan çalışmalar neticesinde iki çeşidin adaptasyonu ve tescili yapıldı. 2016 yılının sonundan itibaren de biz de yaygınlaşma çalışmalarına başladık. Bu kapsamda her yıl yeni bahçeler yaptık. Bu tahsis ettiğimiz bahçelerden bir bölümü de Güneyköy’de yer alıyor. Şu an itibariyle 61 üreticimizle biz aronya üretimi gerçekleştiriyoruz. Bu seneki projemizle birlikte de 130 dekara ulaştı. Aronya Türkiye’de yeni olmakla birlikte özellikle pandemi dönemiyle beraber, Kovid19 salgın süreciyle beraber de çok hızlı şekilde tanınır bir hale geldi. Antioksidan özelliği yüksek bir ürün. 100 gram çilekte 30 miligram antioksidan varken bu 100 gram aronyaya geldiğimiz zaman 800 miligramları geçiyor. 30 katı bir antioksidan özelliği var. Antioksidan korucu özelliği var. Direnci arttırıyor, bağışıklık sistemini güçlendiriyor.”
“Yalova’da da aronya üretim havzası oluşturmaya çalışıyoruz”
Parıldar, 2020 yılında 60 dekar yeni aronya bahçeleri kurulduğunu ifade etti. Parıldar, önümüzdeki yıl da 100 dekar daha aronya bahçesi oluşturmak istediklerini kaydederek, “Yalova’da da aronya üretim havzası oluşturmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda Yalova aronyası diye coğrafi işaret çalışmamız var. Onun da sonuçlarını bekliyoruz. İnşallah başarılı çalışmalarımız devam edecek. Fiyatı ve arz talep dengesi yeni yeni oluşan bir ürün. Bu seneki fiyat dalgalanması bizi yanıltmasın. Bu yıl yeterince ürün arz edilemedi. Meyve bahçeleri tam verime yatmadığı için. Birim alandan elde edilecek gelir anlamında baktığımız zaman Yalova’da 24 ayar kivimiz var, onun yanında da 22 ayar aronyamız olacak. Yani kiviyi aratmayacak bir gelirimiz olacak” diye konuştu.
Güneyköy Muhtarı Hacı Murat Erhan ise Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Güneyköy’deki köy tüzel kişiliğine ait 6 dönümlük arazide aronya dikimi yaptıklarını anlattı. Erhan, çok sayıda köylünün de aronya dikimine başladığını ifade etti.
Erhan, köylerinin aronya ile öne çıkarmak istediklerini söyledi.
Köyde aronya yetiştiren üreticilerden Hakim Menteş, 4 fidanla başladığını ifade etti. Daha sonra fidan sayısını arttırdığını dile getirerek, “200’e yakın fidanımız var. Bu sene 200 kiloyu geçti verimimiz. Geçen yıl kilosu 6080 liradan satıldı” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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