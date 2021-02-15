Başkan Oral, AK Partilileri ağırladı

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, AK Parti yöneticilerini ağırladı.
AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, Yalova İl Genel Meclis Başkanı Hasan Soygüzel ve Çınarcık Belediye Başkanı Numan Soyer, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral’ı makamında ziyaret ettiler. Fikir alışverişinin yapıldığı ziyaret, samimi bir ortamda gerçekleşti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Metin Oral, ilçede yapılan çalışmalar ve yeni projeler hakkında misafirlerine bilgi verdi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.