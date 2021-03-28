Korona seferberliğinde büyük başarı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Korona seferberliğinde büyük başarı

İHA

Korona seferberliğinde büyük başarı

Korona virüsle mücadele çalışmaları kapsamında adeta seferberlik ilan eden Yalova Altınova Belediyesi, on binlerce işlem gerçekleştirerek örnek bir başarıya imza attı.
İlçe genelinde başta ortak kullanım alanları, meydanlar, parklar, sokak ve caddeler, Pazar yerleri, duraklar, kamu kurumları ve ibadethaneler, işyerlerini düzenli şekilde dezenfekte eden Altınova Belediyesi, 100 bine yakın maske dağıtımının yanı sıra başta ihtiyaç sahipleri olmak üzere 65 yaş üstü yaşlı, engelli ve hasta vatandaşlara sosyal yardım desteği ile öğrencilere tablet bilgisayar, kırtasiye malzemesi ve internet desteği sağlayarak önemli bir çalışma yürüttü. Türkiye’de virüsün ilk görüldüğü 13 Mart tarihinden itibaren tam anlamıyla seferberlik ilan eden Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral ve ekipler bir yandan düzenli olarak dezenfeksiyon yaparken, diğer yandan da ihtiyaç sahibi vatandaşların imdadına yetişti.
Sürecin gizli kahramanları dediği belediye çalışanlarına özverili gayretleri için teşekkür eden Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, “Salgın, dünyayı derinden sarstı ve tüm yaşamı değiştirdi. Altınova Belediyesi olarak, salgının başladığı 13 Mart 2020 yılından bugüne kadar hemen her alanda geniş kapsamlı çalışmalar yürüttük. On binlerce işlem gerçekleştirdik. Hep birlikte önemli çalışmalara imza attık. İnşallah, dayanışma, sabır ve inançla Kovid19 salgınını da yeneceğiz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karantinadan kaçanlar böyle yakalandı Yalova'da karantinadan kaçan şahısları polis yakalayıp yurda teslim etti
YEREL HABERLER Karantinadan kaçanlar böyle yakalandı Yalova'da ...
Yoğun trafiğe daldı, yere düşen Türk Bayrağı'nı böyle kaldırdı Yalova’da zabıta memuru Türk Bayrağı’nı yerde bırakmadı
YEREL HABERLER Yoğun trafiğe daldı, yere düşen Türk Bayrağı'nı böyle ...
Zabıta memurunun hassasiyeti takdir topladı; Karayolundaki Türk bayrağını yerden kaldırdı
YEREL HABERLER Zabıta memurunun hassasiyeti takdir topladı; ...
İtfaiye teşkilatları, Yalova’da koordineli çalışıyor
YEREL HABERLER İtfaiye teşkilatları, Yalova’da koordineli çalışıyor
Yalova’da korkutan apartman yangını
YEREL HABERLER Yalova’da korkutan apartman yangını
İçinde beş kişinin bulunduğu otomobil alev alev yandı Yalova-Bursa kara yolunda araç yangını
YEREL HABERLER İçinde beş kişinin bulunduğu otomobil alev alev ...
Yalova'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
YEREL HABERLER Yalova'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
Marmara'da 'vaka' artışında birinci olan Yalova'da ek tedbirler alındı
YEREL HABERLER Marmara'da 'vaka' artışında birinci olan Yalova'da ek ...
Yalova'da vaka sayısının yüksek olduğu bölgelere özel Cumartesi günü kararı
YEREL HABERLER Yalova'da vaka sayısının yüksek olduğu bölgelere özel ...
Jandarmadan zehir tacirlerine büyük darbe
YEREL HABERLER Jandarmadan zehir tacirlerine büyük darbe
Altınova İtfaiyeden vatandaşlara uyarı
YEREL HABERLER Altınova İtfaiyeden vatandaşlara uyarı
Zabıtadan sıkı denetim
YEREL HABERLER Zabıtadan sıkı denetim