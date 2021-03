Korona seferberliğinde büyük başarı

Korona virüsle mücadele çalışmaları kapsamında adeta seferberlik ilan eden Yalova Altınova Belediyesi, on binlerce işlem gerçekleştirerek örnek bir başarıya imza attı.

İlçe genelinde başta ortak kullanım alanları, meydanlar, parklar, sokak ve caddeler, Pazar yerleri, duraklar, kamu kurumları ve ibadethaneler, işyerlerini düzenli şekilde dezenfekte eden Altınova Belediyesi, 100 bine yakın maske dağıtımının yanı sıra başta ihtiyaç sahipleri olmak üzere 65 yaş üstü yaşlı, engelli ve hasta vatandaşlara sosyal yardım desteği ile öğrencilere tablet bilgisayar, kırtasiye malzemesi ve internet desteği sağlayarak önemli bir çalışma yürüttü. Türkiye’de virüsün ilk görüldüğü 13 Mart tarihinden itibaren tam anlamıyla seferberlik ilan eden Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral ve ekipler bir yandan düzenli olarak dezenfeksiyon yaparken, diğer yandan da ihtiyaç sahibi vatandaşların imdadına yetişti.

Sürecin gizli kahramanları dediği belediye çalışanlarına özverili gayretleri için teşekkür eden Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, “Salgın, dünyayı derinden sarstı ve tüm yaşamı değiştirdi. Altınova Belediyesi olarak, salgının başladığı 13 Mart 2020 yılından bugüne kadar hemen her alanda geniş kapsamlı çalışmalar yürüttük. On binlerce işlem gerçekleştirdik. Hep birlikte önemli çalışmalara imza attık. İnşallah, dayanışma, sabır ve inançla Kovid19 salgınını da yeneceğiz” diye konuştu.

