Hurda gemide yangın çıktı

Yalova'nın Altınova ilçesinde tersaneler bölgesinde karada bulunan bir gemide yangın çıktı.
Edinilen bilgiye göre, tersaneler bölgesinde karada bulunan hurda gemi imha edilirken kaynak sırasında yangın çıktı. İhbar üzerine Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği olay yerine gelerek gemiye müdahalede bulundu. Çevre itfaiyelerden de su takviyesi alındı. Yangının kontrol altına alınırken, söndürme çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.