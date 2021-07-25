Geçen yıllarda yoğunluk oluştuğu Topçular Feribot İskelesi sakin

Bazı il ve ilçelerde denize girmek yasaklandı

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Özgür YILDIZ/YALOVA, (DHA)- KURBAN Bayramı tatilinin ardından, gittikleri bölgelerden dönüş yoluna geçenler nedeniyle geçen yıllarda yoğunluğun oluştuğu Yalova'daki Topçular Feribot İskelesi, bu yılı sakin geçirdi.

Kurban Bayramı´nın sona ermesiyle birlikte tatili il dışında geçirenlerin dönüş yolculukları başladı. Geçen yıllarda Osmangazi Köprüsü yerine deniz yolunu tercih edenlerin yoğunluk oluşturduğu Yalova´daki Topçular Feribot İskelesi'nin bu yıl sakin olduğu gözlendi. Yetkililerden alınan bilgiye göre, iskelede 18 gemiden 12´si hizmet veriyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren yoğunluğun yaşanmadığı iskelede, günün ilerleyen saatlerinde ise yoğunluk bekleniyor.DHA-Genel Türkiye-Yalova / Merkez Özgür YILDIZ

2021-07-25 13:42:57



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