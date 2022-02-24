Karamürselbey Eğitim Merkezi'nde mezuniyet heyecanı

Miraç Kandilinde ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Yalova’nın Altınova ilçesinde bulunan Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanlığı’nda Deniz Kuvvetleri bünyesinde görev yapan astsubay çavuşların aldıkları eğitim sonunda mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

Milli Savunma Bakanlığı’nın resmi sosyal hesaplarından yapılan açıklamada, “20212 Temel Askerlik ve Deniz Astsubaylığı Anlayışı Kazandırma Eğitimi’ni başarıyla tamamlayan astsubay çavuşların mezuniyet töreni Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanlığında icra edildi” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.