Karamürselbey Eğitim Merkezi'nde mezuniyet heyecanı

Yalova’nın Altınova ilçesinde bulunan Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanlığı’nda Deniz Kuvvetleri bünyesinde görev yapan astsubay çavuşların aldıkları eğitim sonunda mezuniyet töreni gerçekleştirildi.
Milli Savunma Bakanlığı’nın resmi sosyal hesaplarından yapılan açıklamada, “20212 Temel Askerlik ve Deniz Astsubaylığı Anlayışı Kazandırma Eğitimi’ni başarıyla tamamlayan astsubay çavuşların mezuniyet töreni Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanlığında icra edildi” denildi.
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