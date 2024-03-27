Kurulumu yeni tamamlanan tesisler ile üretime hızla devam eden Yalova OSB’de 2028 yılına kadar 300 fabrika ve 20 bini aşkın istihdam hedefleniyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Yalova Valisi Hülya Kaya, AK Parti Yalova

Milletvekilleri Ahmet Büyükgümüş ve Meliha Akyol, CHP Yalova Milletvekili Tahsin Becan, Yalova

Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı, Yalova

Makine OSB Yönetim Kurulu Başkanı Direnç Özdemir ve il protokolü ilk olarak toplamda 20 fabrika ve 3 sosyal donatı projesinin temelini attı. Ardından ise protokol 5 fabrika ve 3 sosyal donatı projesinin açılışını gerçekleştirdi.

20 binin üzerinde de bir istihdam sağlanmış olacak" dedi.

adımlarla yaklaşıyoruz. Tam kapasite çalışmaya başladığında burada 300 fabrika üretime girecek ve

Yüzyılı Vizyonunu açıkladığı şekli ile yatırım, üretim, istihdam ve ihracat mottosu ile yürüttüğümüz

Yalova OSB'nin Türkiye'ye örnek bir OSB olduğunu belirten Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "5Y olarak adlandırdığımız yenilikçi, yeşil, yüksek teknoloji, yalın ve yerli yaklaşımıyla hareket eden organize sanayi bölgemiz tüm Türkiye'de organize sanayi bölgelerimize örnek teşkil edecek bir model oluşturmayı başardı. Yeşil ve sürdürülebilir üretim altyapısı sunan organize sanayi bölgemiz, sanayicilerimizin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını karşılamak üzere elini taşın altına koymayı seçti. OSB'mizin bu doğrultuda yürüttüğü çalışmaların yanındayız. Ekim 2022'de bu kampüs bünyesinde temelini attığımız ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansımızın destekleriyle hayata

"ANADOLU 5.0 İÇİN KOLLARI SIVADIK"

Özdemir, "OSB’mizi bir yaşam alanı olarak ele alıp, Sayın Cumhurbaşkanımızın ruhsuz ve kimliksiz

yapılar inşa etmeyeceğiz düsturunu kendimize ödev yaparak Anadolumuzun sivil ve otantik

mimarisinden esinlenen projeler geliştirdik. OSB’mizin içerisindeki tüm yapıları Anadolu 5.0 adına

verdiğimiz bu mimari konseptte inşa ettik, etmeye de devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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Dünyanın şu aşamada her anlamda çok zor bir süreçten geçtiğini vurgu yapan Başkan Özdemir,

"Dünyanın geçtiği zor sürecin elbette ülkemize de yansımaları var ancak ülkemizin girişimcileri,

ülkemizin müteşebbisleri, ülkemizin sanayicileri ve ülkemizin sanayi kapasitesi dünyanın içinden

geçtiği bu zor süreci gerçek manada çok hızlı bir şekilde fırsata çeviriyor. Biz bu süreci daha da

güçlenerek bu sefer daha yüksek katma değerli ürünler üreterek ve daha yüksek teknolojiye

yönelerek yeni fırsatlar ortaya çıkartıyoruz. Şöyle ki elimizde çok sağlam bir reçetemiz var. Sayın

Cumhurbaşkanımızın ifade etmiş olduğu; yatırım, üretim, istihdam ve ihracat vizyonu Yeni Türkiye’nin büyümesini ve kalkınmasını hangi prensipler çerçevesinde yürüteceğinin aslında bir nevi anayasası, bu anlamda reçetemiz çok sağlam. Nitelikli genç nüfusumuzla, jeostratejik konumumuzla, uzun yıllara dayanan endüstriyel birikimi ve kapasiteyle Türkiye dünyanın çok net olarak ifade etmek gerekir ki en önemli üretim üslerinden biridir” dedi.