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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Yalova OSB’de toplu temel atma töreni gerçekleştirildi - İş-Yaşam Haberleri

        Yalova Makine OSB’de toplu temel atma töreni gerçekleştirildi

        Yalova Organize Sanayi Bölgesi Toplu Temel Atma ve Açılış Töreni gerçekleştirildi. Törende maliyeti 6 milyar lirayı bulan 5 üretim tesisinin açılışı yapılırken, ayrıca 20 fabrikanın da temeli atıldı. Yalova Makine OSB Yönetim Kurulu Başkanı Direnç Özdemir Yalova'nın Türkiye'nin en önemli üretim üslerinden biri haline geldiğini belirterek "Yalova Makine OSB olarak dünyaya hem teknik hem estetik anlamda model olacak hem de ölçek anlamında yüksek katma değerli ve teknolojili üretimin üssü olma iddiasındayız" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.03.2024 - 17:28 Güncelleme: 27.03.2024 - 17:29
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        Yalova Makine OSB'de toplu temel atma töreni
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        Kurulumu yeni tamamlanan tesisler ile üretime hızla devam eden Yalova OSB’de 2028 yılına kadar 300 fabrika ve 20 bini aşkın istihdam hedefleniyor.

        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Yalova Valisi Hülya Kaya, AK Parti Yalova

        Milletvekilleri Ahmet Büyükgümüş ve Meliha Akyol, CHP Yalova Milletvekili Tahsin Becan, Yalova

        Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı, Yalova

        Makine OSB Yönetim Kurulu Başkanı Direnç Özdemir ve il protokolü ilk olarak toplamda 20 fabrika ve 3 sosyal donatı projesinin temelini attı. Ardından ise protokol 5 fabrika ve 3 sosyal donatı projesinin açılışını gerçekleştirdi.

        "5Y İLE TÜRKİYE’YE ÖRNEK BİR OSB"

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        Yalova OSB'nin Türkiye'ye örnek bir OSB olduğunu belirten Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "5Y olarak adlandırdığımız yenilikçi, yeşil, yüksek teknoloji, yalın ve yerli yaklaşımıyla hareket eden organize sanayi bölgemiz tüm Türkiye'de organize sanayi bölgelerimize örnek teşkil edecek bir model oluşturmayı başardı. Yeşil ve sürdürülebilir üretim altyapısı sunan organize sanayi bölgemiz, sanayicilerimizin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını karşılamak üzere elini taşın altına koymayı seçti. OSB'mizin bu doğrultuda yürüttüğü çalışmaların yanındayız. Ekim 2022'de bu kampüs bünyesinde temelini attığımız ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansımızın destekleriyle hayata

        geçireceğimiz 'Nitelikli İstihdam Merkezi'yle çalışanlarımızı ihtiyaç duyduğumuz yetkinliklerle

        donatıyoruz. Aynı zamanda merkezimiz bünyesinde verdiğimiz danışmanlık hizmetleriyle

        firmalarımızın yalın ve dijital dönüşüm yolculuklarında yanlarında yer alacağız" dedi.

        Yalova Makine OSB Yönetim Kurulu Başkanı Direnç Özdemir, "Cumhurbaşkanımızın Yeni Türkiye

        Yüzyılı Vizyonunu açıkladığı şekli ile yatırım, üretim, istihdam ve ihracat mottosu ile yürüttüğümüz

        çalışmalarda 2019 yılında faaliyetlerine başladığımız Organize Sanayi Bölgemizde, yola çıkarken

        önümüze koymuş olduğumuz 2028-2029 yılında yüzde 100 doluluğa ulaşma hedefimize emin

        adımlarla yaklaşıyoruz. Tam kapasite çalışmaya başladığında burada 300 fabrika üretime girecek ve

        20 binin üzerinde de bir istihdam sağlanmış olacak" dedi.

        "ANADOLU 5.0 İÇİN KOLLARI SIVADIK"

        Özdemir, "OSB’mizi bir yaşam alanı olarak ele alıp, Sayın Cumhurbaşkanımızın ruhsuz ve kimliksiz

        yapılar inşa etmeyeceğiz düsturunu kendimize ödev yaparak Anadolumuzun sivil ve otantik

        mimarisinden esinlenen projeler geliştirdik. OSB’mizin içerisindeki tüm yapıları Anadolu 5.0 adına

        verdiğimiz bu mimari konseptte inşa ettik, etmeye de devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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        Dünyanın şu aşamada her anlamda çok zor bir süreçten geçtiğini vurgu yapan Başkan Özdemir,

        "Dünyanın geçtiği zor sürecin elbette ülkemize de yansımaları var ancak ülkemizin girişimcileri,

        ülkemizin müteşebbisleri, ülkemizin sanayicileri ve ülkemizin sanayi kapasitesi dünyanın içinden

        geçtiği bu zor süreci gerçek manada çok hızlı bir şekilde fırsata çeviriyor. Biz bu süreci daha da

        güçlenerek bu sefer daha yüksek katma değerli ürünler üreterek ve daha yüksek teknolojiye

        yönelerek yeni fırsatlar ortaya çıkartıyoruz. Şöyle ki elimizde çok sağlam bir reçetemiz var. Sayın

        Cumhurbaşkanımızın ifade etmiş olduğu; yatırım, üretim, istihdam ve ihracat vizyonu Yeni Türkiye’nin büyümesini ve kalkınmasını hangi prensipler çerçevesinde yürüteceğinin aslında bir nevi anayasası, bu anlamda reçetemiz çok sağlam. Nitelikli genç nüfusumuzla, jeostratejik konumumuzla, uzun yıllara dayanan endüstriyel birikimi ve kapasiteyle Türkiye dünyanın çok net olarak ifade etmek gerekir ki en önemli üretim üslerinden biridir” dedi.

        "DÜNYAYA ÖRNEK, ROL MODEL OLACAK BİR OSB YAPIYORUZ"

        Yalova Makine OSB Yönetim Kurulu Başkanı Direnç Özdemir, dünya çapında endüstrinin ve yeniliğin itici gücü olan makine sektörünün kritik teknolojilerini yerli olarak geliştirmenin, yüksek teknolojide rekabetçi ürünler ve hizmetler sunmanın artık bir seçenek olmaktan öte bir zorunluluk olduğunu vurgulayarak "Yalova Makine OSB olarak dünyaya hem teknik hem estetik anlamda model olacak hem de ölçek anlamında yüksek katma değerli, yenilikçi ve yeşil üretimin üssü olacak iddiasındayız. 7-8 sene içinde 640 hektar alanda orta ve büyük ölçekli 320 tesiste yüzde 100 doluluğa ulaşmayı hedefliyoruz. Yaklaşık 4 milyar dolarlık bir ihracat hacmine ulaşacağımızı üyelerimizle yaptığımız envanter çalışmalarının sonuç raporunda görüyoruz. Bunu neredeyse yüzde 90 dolulukla öngörüyoruz. Bizden desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve açılış ve temel atma törenimize katılarak yanımızda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mehmet Fatih Kacır’a ve bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan Yalova protokolü ve kamuoyuna teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

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