Parçalayarak bölgeden alınacak

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Yamaçtan kopan dev kaya, evin yanına düştü, faciadan dönüldü

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde yamaçtan kopan dev kaya, yuvarlandığı ev ve ahşap serenderin ortasında kaldı. Gece ses duyan, ancak ne olduğunu anlamayan ev sahipleri, sabah kalktıklarında dev kaya kütlesini görünce şok yaşadı.

12.10.2018 - 13:05 | Güncelleme: DHA

Olay, 6 Ekim'de, Beşikdüzü ilçesi Dağcıla Mahallesi´nde gece saatlerinde meydana geldi. Yamaçta oluşan heyelanla birlikte dev kaya kütlesi hareket etti. Yuvarlanan kaya ev ve bir ahşap serenderin ortasında kaldı. DHA'nın haberine göre, gece sesler duyan ancak ne olduğunu anlamayan ev sahipleri, sabah kalktıklarında dev kaya kütlesi ile karşılaştı, büyük şok yaşadı. Şans eseri kayanın evlere isabet etmemesi faciayı önledi. AFAD ekipleri kayanın çevresinde incelemelerde bulundu, tutanak tuttu. Teknik incelemede 100 ton dolayında olduğu tahmin edilen kayanın tehlike oluşturmaması için parçalanarak alınması planlandı. Vatandaşlar, kayanın hareket edebileceğinden korktuklarını belirterek bir an önce parçalanmasını istedi.

'GÖZLERİMİZE İNANAMADIK'

Ev sahibi Kudret Yıldız, gece uyudukları sırada bir ses duyduklarını ancak olayın ne olduğunu anlayamadıklarını belirterek, "Gece hafif bir ses duyduk ama ne oldu anlamadık. Sabah kalktık baktık ki dev kaya evimizin yanında duruyor. Gözlerimize inanamadık. Mucizevi bir şekilde kaya eve çarpmadı. Bu olay gündüz olsa biz çevrede oluyorduk. Büyük bir facia yaşayabilirdik. Allah korudu" dedi.

Fatma Yıldız da "Gündüz evin çevresinde çalışıyorduk. Bu olay gündüz olsa o kayanın altında kalırdık. Mucizevi kurtulduk. Büyük faciadan dönüldü. Bu kaya aşağıya gitseydi evlere de hasar verirdi, can kaybına yol açabilirdi. Bir an önce kayanın alınmasını istiyoruz" diye konuştu.

Mahallenin büyük bir afetten kurtulduğunu belirten komşularıda kayanın tehlike oluşturmaması için önlem alınmasını istedi.

 

 

 

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YORUMLAR 1
  • Misafir 50 dakika önce
    Allah korumuş resmen.
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