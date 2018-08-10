Yamagata - Tokyo Verdy maçı istatistikleri

Japonya J2 Lig maçında Yamagata ile Tokyo Verdy, 11 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 12:00. Maç öncesi Yamagata 37 puanla 11. sırada, Tokyo Verdy 45 puanla 4. sırada bulunuyor. Ev sahibi Yamagata, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Tokyo Verdy, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 281 kodlu maçı oynayanlar; Yamagata galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Tokyo Verdy galibiyet oranı 0.00.

Yamagata önceki hafta FC Gifu mücadelesinde 4-1 kazandı.

Tokyo Verdy, Tokushima Vortis karşılaşmaında 2-1 kazandı.

Yamagata, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 7 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Yamagata, kendi sahasında 19 gol attı, 14 gol yedi.

Tokyo Verdy, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 4 galibiyet, 5 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Tokyo Verdy, deplasmanda 14 kez ağları sarsarken, 12 kez topu kendi kalesinde gördü.

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