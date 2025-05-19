Diyarbakır'da Remzi Sati (50) ve oğlu Muhammed’in (15), yanan kamyonette cansız bedenleri bulundu.

DHA'nın haberine göre Sur ilçesi kırsal Köprübaşı Mahallesi yakınlarındaki boş arazide sabah saatlerinde bir kamyonetin yandığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

YANGIN SÖNDÜRÜLÜNCE VAHŞET ORTAYA ÇIKTI

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyecilerin müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürüldü.

Yapılan incelemede, kamyonette Remzi Sati ve oğlu Muhammed’in cansız bedenleri bulundu. Baba ve oğlunun cenazeleri, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, jandarma ekipleri kamyonette ve çevresinde inceleme yaptı. Baba ve oğlunun ellerinin bağlandıktan sonra kamyonetin içerisine konuldukları ve ardından aracın ateşe verildiği ileri sürüldü.