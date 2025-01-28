Yangın merdivenine duvar ördüler!

Bakırköy'de alt katı iş yeri, üst katları ise daire olan 3 katlı binanın yangın merdiveni çıkışına tuğla örüldü.

DHA'nın haberine göre bina sahibi Ali Bilen, "Yangın merdivenini biz yaptırdık, dairenin yangın çıkışına tuğlaları da biz ördürdük. İş yerinde yangın çıkış kapısı var ama diğer kat mesken olduğu için çıkış kapısı yok. İş yerlerinde yangın çıkış kapısı yapılma mecburiyeti vardır, onun için burada çıkış var ama meskenlerde çıkış kapısı mecburiyeti olmadığı için üst katta kapı yok" dedi.

Bolu Kartalkaya'da meydana gelen yangının ardından gözler iş yerlerinde alınan tedbirlere çevrildi. İş yerleri ve dairelerin aynı binalarda bulunduğu megakentteki uygulamalar ise sorgulanmaya başladı. Bakırköy'de ilk katı iş yeri olan üst katları ev olan binadaki farklı uygulama dikkat çekti. İş yerinin yangın merdivenine çıkış kapısı bulunurken, dairelerin bulunduğu katlardaki çıkışların ise tuğla ile kapatıldığı görüldü.

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"İŞ YERİ OLSAYDI ÇIKIŞ KAPISI YAPMAK ZORUNDAYIZ"

Bina sahibi Ali Bilen, "Binamız üç katlıdır. Bulunduğumuz kat iş yeridir, yangın çıkış kapısı vardır. Diğer katta kiracımız vardır. Yangın merdivenimiz de yönetmeliğe uygun olarak yapılmıştır. Yangın merdivenini biz yaptırdık, dairenin yangın çıkışına tuğlaları biz ördürdük. İş yerinde yangın çıkış kapısı var ama diğer kat mesken olduğu için çıkış kapısı yok. İş yerlerinde yangın çıkış kapısı yapılma mecburiyeti vardır, onun için burada çıkış var ama meskenlerde çıkış kapısı mecburiyeti olmadığı için üst katta kapı yok. Yangın çıkış ve tahliye merdiveni de hazır ve kullanılabilir durumdadır. Bina bize ait, yangın merdiveni çalışır vaziyettedir. Boşluğa da çıkıyor zaten. Bu binada bir kişi yaşıyor kiracı olarak mesken olarak oturan bir kişi var" diye konuştu.

"YANGIN MERDİVENİ GÜVENLİ ÇIKIŞ SAĞLAMAKLA YÜKÜMLÜDÜR"

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Nuri Bingöl, "Bu facia bir ders oldu, herkes birer farkındalık yaşadı. Bundan sonra biraz daha dikkatli olacağımızı düşünüyorum. Şimdi bir otele gittiğimiz zaman ilk yaptığım işlerden biri yangın planına bakmaktır. Artık mesleki deformasyon mu bilmiyorum, yağmurlama sistemi var mı, duvar tipi mi tavan tipi mi bakardım. Ama bu bilince herkesin ulaşması lazım. Böyle bir bilincimiz maalesef bizim yoktu. Yangın merdivenleri ve yangınla ilgili tüm tüm incelemeler itfaiye tarafından yapılır, tek yetkili kuruluş odur. Tek yetkili teşkilat odur, yangın merdivenlerini onlar denetler. Yangın merdivenlerinin özelliği; yangın anında kaçış esnasında, tahliye esnasında güvenli çıkışı sağlamakla yükümlüdürler. O yüzden onların tasarımı teknolojik olarak donanımlı bir şekilde, içerideyse yukarıdan ve aşağıdan gerekirse pozitif basınçla bastırılarak, dışarıdan içeriye duvara sızmamasını sağlamaktır. En az her katta 2 tane çıkış kapısının olmasını sağlamak, bir takım acil durum sistemleri ile desteklenmesi; çünkü elektrik kesildiğinde o fanların da çalışmasını sağlamak gibi ve yanmaz malzemeden içeride oluşturmak mermer gibi, beton gibi malzemelerle yanmaz malzemelerle güçlendirmek gerekir ki, o kaçış anında alevlenebilecek bir şey olmasın. O alevlenecek bir şey olmadığı için de güvenli bir şekilde duman da içeriye sızmadığı için ısı da içeriye girmediği için güvenli bir şekilde tahliye imkanı sağlasın" dedi.