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        Haberler Dünya Yangın sonrası Hawaii küle döndü: En az 53 can kaybı

        Yangın sonrası Hawaii küle döndü: En az 53 can kaybı

        ABD'nin Hawaii eyaletine bağlı Maui Adası'ndaki ormanlık alanda çıkan yangınlar nedeniyle 53 kişi hayatını kaybetti, birçok kişi yaralandı ve çok sayıda mülk zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2023 - 09:38
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        Hawaii'nin Maui Adası'nda çıkan 3 büyük yangın devam ediyor.

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        Yerel basına açıklama yapan yetkililer, yangınlar nedeniyle 53 kişinin yaşamını yitirdiğini ve hastanelerin yangından etkilenenlerle "dolup taştığını" belirtti.

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        Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirten yetkililer, sahil güvenlik ekiplerinin de alevlerden kaçmak için suya atlayan ve aralarında 2 çocuğun da bulunduğu 14 kişiyi kurtardığını aktardı.

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        Lahaina neredeyse tamamen yandı

        Maui Belediye Başkanı Richard Bissen Jr, düzenlediği basın toplantısında, birçok ev ve iş yerinin yangınlar nedeniyle tamamen yıkıldığını ve limandaki teknelerin "ciddi zarar" gördüğünü söyledi. Bissen Jr, Maui'deki hasarın gerçek boyutunu belirlemenin hala zor olduğunu, ölü sayısının artmasından endişe duyduklarını kaydetti.

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        Eyaletin ABD senatörlerinden Brian Schatz da sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, yangınların yol açtığı tahribatın büyük kısmının tarihi Lahaina kasabasında meydana geldiğini ve kasabanın "neredeyse tamamen yandığını" dile getirdi.

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        Hawaii Ulaştırma Bakanlığı Müdürü Ed Sniffen da düzenlediği basın toplantısında, 11 binden fazla kişinin Maui'den uçakla tahliye edildiğini söyledi.

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        Biden, yangınlarla mücadele için orduyu görevlendirdi

        ABD Başkanı Joe Biden, Maui'deki orman yangınlarıyla mücadele talimatı verdi.

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        Biden, Sahil Güvenlik ve Deniz Kuvvetlerinin arama kurtarma çalışmalarına destek verdiğini, Deniz Kuvvetlerinin de yangınlarla mücadele için "Black Hawk" tipi helikopterleri temin ettiğini bildirdi.

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        Yangın sonrası hasar böyle görüntülendi

        Öte yandan yangının öncesi ve sonrasına ait görüntüler ise felaketin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.

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        * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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