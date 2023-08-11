Yangın sonrası Hawaii küle döndü: En az 53 can kaybı

Biden, Sahil Güvenlik ve Deniz Kuvvetlerinin arama kurtarma çalışmalarına destek verdiğini, Deniz Kuvvetlerinin de yangınlarla mücadele için "Black Hawk" tipi helikopterleri temin ettiğini bildirdi.

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Yangın sonrası hasar böyle görüntülendi

Öte yandan yangının öncesi ve sonrasına ait görüntüler ise felaketin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.