Yangın tüpüyle saldırdı!
Olay, İstanbul'da meydana geldi. İstanbul Esenyurt'ta yaşayan 43 yaşındaki bir kadının birlikteyken evine gizli kamera, aracına da takip cihazı yerleştiren adam ayrıldıktan sonra da peşini bırakmadı. Yangın tüpü ile kapısına dayandı.
Giriş: 23.04.2025 - 20:15 Güncelleme: 23.04.2025 - 20:15
Olay, İstanbul'da meydana geldi.
İstanbul Esenyurt'ta yaşayan 43 yaşındaki bir kadının birlikteyken evine gizli kamera, aracına da takip cihazı yerleştiren adam ayrıldıktan sonra da peşini bırakmadı.
Yangın tüpü ile kapısına dayandı.
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